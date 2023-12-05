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В Добрянке попрощаются с 33-летним военным, убитым на спецоперации

В Добрянке попрощаются с 33-летним военным, убитым на спецоперации

5 декабря 2023, 04:23
Фото: vk.com/dobr_okrug / 1MI
Мужчина был контрактником.

На СВО был убит 33-летний Иван Игольницын. Мужчина родился 20 января 1990 года в Добрянке, окончил местную школу. Затем учился в Добрянском гуманитарно-техническом техникуме имени П.И. Сюзева. Получил специальность агент по снабжению, сообщает пресс-служба администрации Добрянского округа.

С 2009 по 2010 годы служил в армии механиком-водителем танка, был рядовым. После этого работал в различных организациях в Добрянке. 11 октября 2023 года заключил контракт для участия в СВО России на Украине. Военнослужащий был убит 13 ноября. У него остался сын.

Прощание с мужчиной пройдет 6 декабря в 11:00 в ДК имени Ладугина.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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