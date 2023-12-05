В Добрянке попрощаются с 33-летним военным, убитым на спецоперации

С 2009 по 2010 годы служил в армии механиком-водителем танка, был рядовым. После этого работал в различных организациях в Добрянке. 11 октября 2023 года заключил контракт для участия в СВО России на Украине. Военнослужащий был убит 13 ноября. У него остался сын.