В Кузбассе с начала 2023 года около 20 человек погибли на железнодорожных путях

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
С начала 2023 года в Кемеровской области на железнодорожных путях в границах Западно-Сибирской железной дороги травмирован 31 человек, из них 19 погибли. Об этом сообщило издание VSE42.Ru со ссылкой на ЗСЖД.
По статистике, причинами трагедии становятся невнимательность пешеходов или грубое нарушение правил перехода путей. Например, в ноябре транспортная полиция выявила 111 нарушителей на железнодорожной инфраструктуре региона во время профилактических рейдов. Железнодорожники просят кузбассовцев переходить пути по специально оборудованным переходам. Перед этим необходимо снять наушники и капюшон.