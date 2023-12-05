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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

В Кузбассе с начала 2023 года около 20 человек погибли на железнодорожных путях

В Кузбассе с начала 2023 года около 20 человек погибли на железнодорожных путях

5 декабря 2023, 04:19
Фото: Midjourney
Переходить железную дорогу рекомендуется только по специально оборудованным переходам.

С начала 2023 года в Кемеровской области на железнодорожных путях в границах Западно-Сибирской железной дороги травмирован 31 человек, из них 19 погибли. Об этом сообщило издание VSE42.Ru со ссылкой на ЗСЖД.

По статистике, причинами трагедии становятся невнимательность пешеходов или грубое нарушение правил перехода путей. Например, в ноябре транспортная полиция выявила 111 нарушителей на железнодорожной инфраструктуре региона во время профилактических рейдов. Железнодорожники просят кузбассовцев переходить пути по специально оборудованным переходам. Перед этим необходимо снять наушники и капюшон.

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#Происшествия#Железная дорога
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