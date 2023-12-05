В ноябре 2023 года с улиц Перми убрали более 70 незаконных вывесок

Напомним, в этом году демонтировали танцевальную площадку в ПКИО «Балатово». Экспертиза выявила, что она представляла собой угрозу для жизни пермяков. В ходе судебного процесса было также установлено, что на территории «Черняевского леса» действуют ограничения на строительство и реконструкцию объектов, поскольку в 1891 году парк был признан особо охраняемой природной территорией.