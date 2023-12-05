В ноябре 2023 года с улиц Перми убрали более 70 незаконных вывесок

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
За ноябрь 2023 года в Перми было демонтировано более 70 незаконных вывесок. Большую часть убрали в Ленинском районе — 36, в Мотовилихинском убрали 27, а на территории Дзержинского всего девять, сообщает пресс-служба мэрии.
Кроме того, в минувшем месяце демонтировали два незаконных лотка в Мотовилихинском районе, автостоянки открытого типа в Мотовилихинском и в Индустриальном районах. В Кировском районе был демонтирован незаконный шиномонтаж.
Также в ноябре текущего года в Дзержинском районе начался демонтаж самовольно установленных гаражей. В планах около 150 сооружений. Гаражи демонтируют на ул. Детской, Голева, Отдыха, Третья Усть-Мулянской и на нескольких других.
Напомним, в этом году демонтировали танцевальную площадку в ПКИО «Балатово». Экспертиза выявила, что она представляла собой угрозу для жизни пермяков. В ходе судебного процесса было также установлено, что на территории «Черняевского леса» действуют ограничения на строительство и реконструкцию объектов, поскольку в 1891 году парк был признан особо охраняемой природной территорией.