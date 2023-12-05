В Перми открылся крупнейший центр исследования керна и пластовых флюидов

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что новый центр — это уникальный объект. Его лаборатории будут работать в интересах не только Пермского края, но и других регионов страны. «Уверен, проект станет очередным импульсом развития для нашего научного образовательного центра мирового уровня „Национальное недропользование“, а также для образования, науки и технологий региона и государства. Благодарю ПАО „Лукойл“ и всех причастных к реализации данного проекта. Желаю вам плодотворной работы и новых открытий!», – поздравил губернатор.