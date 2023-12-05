В Перми пройдет показ документального фильма о театре оперы и балета

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В этот четверг, 7 декабря, в Перми состоится премьерный показ документального фильма «Пермь. Балет. Опера» (12+). Проект посвящен истории Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Фильм создан к 300-летию краевой столицы киностудией имени М. Горького совместно с министерством культуры Прикамья.
Кинокартина посвящена феномену успеха небольшого провинциального театра, который стал одной из главных музыкальных сцен страны. Когда-то Пермский оперный назывался лабораторией советской оперы, а балет был неизменно знаком качества. Фильм «Пермь. Балет. Опера» повествует о знаковых периодах в жизни театра, о его труппе, создателях и работниках. В киноленте об истории театра рассказывают создатели, исследователи и звезды мировой сцены оперы и балета.
Показ ленты пройдет 7 декабря в 19:00 в обновленном «Кристалл-центре» на Комсомольском проспекте, 53, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития кинопроизводства». Фильм представят режиссер Дмитрий Богданов, директор театра Анна Волк и продюсер Алена Семерикова-Волкова.