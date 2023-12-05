properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В Перми 7 декабря пройдет показ документального фильма о театре оперы и балета

В Перми пройдет показ документального фильма о театре оперы и балета

5 декабря 2023, 11:22
Фото: Антон Завьялов / vk.com/permopera

В Перми 7 декабря пройдет показ документального фильма о театре оперы и балета

Фильм был создан вместе с региональным Минкультом.

В этот четверг, 7 декабря, в Перми состоится премьерный показ документального фильма «Пермь. Балет. Опера» (12+). Проект посвящен истории Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Фильм создан к 300-летию краевой столицы киностудией имени М. Горького совместно с министерством культуры Прикамья.

Кинокартина посвящена феномену успеха небольшого провинциального театра, который стал одной из главных музыкальных сцен страны. Когда-то Пермский оперный назывался лабораторией советской оперы, а балет был неизменно знаком качества. Фильм «Пермь. Балет. Опера» повествует о знаковых периодах в жизни театра, о его труппе, создателях и работниках. В киноленте об истории театра рассказывают создатели, исследователи и звезды мировой сцены оперы и балета.

Показ ленты пройдет 7 декабря в 19:00 в обновленном «Кристалл-центре» на Комсомольском проспекте, 53, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития кинопроизводства». Фильм представят режиссер Дмитрий Богданов, директор театра Анна Волк и продюсер Алена Семерикова-Волкова.

Читайте также:
В Перми для съемок разыскивается добродушная и толстая кошкаВ Перми пройдет всероссийская премьера фильма с Анной МихалковойПермские кинодокументалисты снимают короткометражку о переезде художественной галереи
#Пермь#Театр оперы и балета#Культура#Кино#Фильм#Театра оперы и балета
Подпишитесь
«Это ересь». Подсудимые по делу о хищении на «Протон-ПМ» не признали вину
Сегодня, 11:13
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается
Сегодня, 09:20
Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам
Сегодня, 13:04
Руководство ПГНИУ предложило Ботсаду больше зарабатывать
Сегодня, 10:18
В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров
Сегодня, 13:27
«Роскосмос» закрыл информацию по делу о хищениях на пермском предприятии
Сегодня, 05:37