В Перми пройдет показ документального фильма о театре оперы и балета

Кинокартина посвящена феномену успеха небольшого провинциального театра, который стал одной из главных музыкальных сцен страны. Когда-то Пермский оперный назывался лабораторией советской оперы, а балет был неизменно знаком качества. Фильм «Пермь. Балет. Опера» повествует о знаковых периодах в жизни театра, о его труппе, создателях и работниках. В киноленте об истории театра рассказывают создатели, исследователи и звезды мировой сцены оперы и балета.