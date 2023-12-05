В Прикамье закрыли незаконный приют, организованный бывшим полицейским

По данным Rusprofile, АНО зарегистрировано в Сиве в 2017 году. Руководителем приюта является Евгений Соловьев, раньше он работал участковым. На YouTube канале «Доброе Семя» в июне 2022 года появилось интервью Соловьева. По его словам, он начал принимать людей в приют еще в 2012 году. Летом 2022 года у них жило уже около 40 человек.