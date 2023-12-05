В Прикамье закрыли незаконный приют, организованный бывшим полицейским

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Прокуратура Сивинского района добилась через суд закрытия частного приюта из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, речь идет об АНО «Дом милосердия».
Организация оказывала пенсионерам и инвалидам услуги социального обслуживания, при этом договоров на эти услуги не было. У постояльцев приюта не было достаточной жилой площади, некоторые помещения были вовсе непригодны для жизни, питания не было. Вдобавок, в организации не было медицинского персонала.
В прокуратуре посчитали, что дальнейшая работа организации может представлять угрозу для жизни и здоровья пенсионеров. Верещагинский районный суд встал на сторону надзорного ведомства.
По данным Rusprofile, АНО зарегистрировано в Сиве в 2017 году. Руководителем приюта является Евгений Соловьев, раньше он работал участковым. На YouTube канале «Доброе Семя» в июне 2022 года появилось интервью Соловьева. По его словам, он начал принимать людей в приют еще в 2012 году. Летом 2022 года у них жило уже около 40 человек.
«О боге рассказывают, в церковь ходим по выходным», — рассказал один из постояльцев приюта.