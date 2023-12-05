В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Заместитель главы Перми по общественной безопасности Алексей Туров стал членом Координационного совета по туризму и туристической деятельности, сообщается в постановлении на сайте мэрии.
Согласно документу от 28 ноября 2023 года, Алексей Туров, ранее заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам, теперь займет должность в совете по обеспечению антитеррористической безопасности гостиниц и других мест пребывания туристов. Председателем Координационного совета назначена и. о. заместителя главы администрации города Яна Фурман. На данный момент Фурман является главой финансово-экономического блока Перми.
До назначения в администрацию Алексей Туров был начальником городского УМВД. В мэрии он начал с руководства департаментом общественной безопасности, а затем стал заместителем руководителя функционально-целевого блока «Общественная безопасность города».