В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров

Согласно документу от 28 ноября 2023 года, Алексей Туров, ранее заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам, теперь займет должность в совете по обеспечению антитеррористической безопасности гостиниц и других мест пребывания туристов. Председателем Координационного совета назначена и. о. заместителя главы администрации города Яна Фурман. На данный момент Фурман является главой финансово-экономического блока Перми.