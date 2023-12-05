properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров

В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров

5 декабря 2023, 13:27
Фото: Midjourney
Возглавила совет и. о. замглавы администрации Перми Яна Фурман.
Сюжет
Туризм

Заместитель главы Перми по общественной безопасности Алексей Туров стал членом Координационного совета по туризму и туристической деятельности, сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Согласно документу от 28 ноября 2023 года, Алексей Туров, ранее заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам, теперь займет должность в совете по обеспечению антитеррористической безопасности гостиниц и других мест пребывания туристов. Председателем Координационного совета назначена и. о. заместителя главы администрации города Яна Фурман. На данный момент Фурман является главой финансово-экономического блока Перми.

До назначения в администрацию Алексей Туров был начальником городского УМВД. В мэрии он начал с руководства департаментом общественной безопасности, а затем стал заместителем руководителя функционально-целевого блока «Общественная безопасность города».

Читайте также:
Туристы заплатили почти 1,4 миллиона рублей за посещение природных парков в Прикамье«Аэрофлот» будет чаще летать из Москвы и Питера в Пермь в новогодние праздникиПермский край получит миллионы на создание модульных гостиниц
#Общество#Пермь#Туризм#Администрация Перми#Туристы#Мэрия#Общественная безопасность#Координационный совет#Яна Фурман#Алексей Туров
Подпишитесь
«Это ересь». Подсудимые по делу о хищении на «Протон-ПМ» не признали вину
Сегодня, 11:13
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается
Сегодня, 09:20
Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам
Сегодня, 13:04
Руководство ПГНИУ предложило Ботсаду больше зарабатывать
Сегодня, 10:18
«Роскосмос» закрыл информацию по делу о хищениях на пермском предприятии
Сегодня, 05:37