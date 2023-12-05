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В суд передано дело жителя Красновишерска, убившего в ДТП трёх человек

В суд передано дело жителя Красновишерска, убившего в ДТП трёх человек

5 декабря 2023, 05:14
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Также травмы получила пассажирка автомобиля виновника ДТП.
Сюжет
Дтп

Завершено расследование по факту ДТП в отношении 65-летнего жителя Красновишерска. В Результате действий мужчины погибли три человека, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Днем 16 августа этого года мужчина за рулем Mitsubishi Pajero Sport двигался по автодороге Подъезд к Перми М-7 «Волга» в направлении краевого центра. На 427 км трассы в Нытвенском районе водитель, в зоне действия знаков «Крутой подъем», «Обгон запрещен» и «Направление движения по полосам», с превышением скорости выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП пострадали 44-летний водитель легкового автомобиля и два его пассажира: женщина 1984 года рождения и мальчик 2012 года рождения. Все трое были госпитализированы в больницу, где вскоре скончались. Кроме этого, различные травмы получила и 54-летняя пассажирка внедорожника.

В ходе следствия обвиняемый утверждал, что его выезд на полосу встречного движения спровоцировал водитель автомобиля Ford Transit, который с правой полосы стал перестраиваться в его ряд. Но следователи установили, что водитель Mitsubishi не предпринял никаких попыток к предотвращению аварийной ситуации, своевременно не снизил скорость.

Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Уголовное дело будет направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

#Происшествия#Суд#Дтп#Авария
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