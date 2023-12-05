В суд передано дело жителя Красновишерска, убившего в ДТП трёх человек

Днем 16 августа этого года мужчина за рулем Mitsubishi Pajero Sport двигался по автодороге Подъезд к Перми М-7 «Волга» в направлении краевого центра. На 427 км трассы в Нытвенском районе водитель, в зоне действия знаков «Крутой подъем», «Обгон запрещен» и «Направление движения по полосам», с превышением скорости выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.