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В заповеднике «Вишерский» рассказали, кто продолжает дело покойного инспектора

В заповеднике «Вишерский» рассказали, кто продолжает дело покойного инспектора

5 декабря 2023, 05:27
Фото: администрация заповедника «Вишерский»
Глава рода вишерских манси Алексей Бахтияров скончался 29 ноября.

После ухода из жизни инспектора заповедника «Вишерский» Алексея Бахтиярова на прошлой неделе, его 36-летний сын Николай продолжает работу заповедной династии семьи. Он устроился лаборантом научного отдела.

Николай Бахтияров помогает научному сотруднику заповедника Сергею Зимину собирать и передавать метеоданные, вести фенологические наблюдения (наблюдения за сезонными изменениями в природе). Также Николай участвует в проведении полевых выездов научных сотрудников заповедника и фиксирует зверей в журнале наблюдений, рассказала Properm.ru пиар-консультант Татьяна Татаринова.

Вместе с Сергеем Зиминым Николай Бахтияров проходит многокилометровые маршруты, расставляет фотоловушки, снимает данные и передает в заповедник. Как и отец, он проживает на кордоне Лиственничный. Коллеги отзываются о Николае как об опытном полевике с глубоким знанием жизни леса и животных, а также умелом снегоходчике и лыжнике.

Алексей Бахтияров скончался 29 ноября текущего года, 1 декабря был похоронен рядом со своей супругой в Красновишерске. В 2021 году он вышел на пенсию, после чего оставался на связи с «Вишерским», проживая на кордоне Лиственничный вместе с сыном Николаем. Иногда инспектор перебирался ближе к людям и проживал на территории гостевого дома заповедника, в урочище «71 квартал». Последние годы Алексей Бахтияров болел. Он работал в заповеднике с 1997 года.

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#Общество#Пермь#Вишерский заповедник
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