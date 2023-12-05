В заповеднике «Вишерский» рассказали, кто продолжает дело покойного инспектора

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
После ухода из жизни инспектора заповедника «Вишерский» Алексея Бахтиярова на прошлой неделе, его 36-летний сын Николай продолжает работу заповедной династии семьи. Он устроился лаборантом научного отдела.
Николай Бахтияров помогает научному сотруднику заповедника Сергею Зимину собирать и передавать метеоданные, вести фенологические наблюдения (наблюдения за сезонными изменениями в природе). Также Николай участвует в проведении полевых выездов научных сотрудников заповедника и фиксирует зверей в журнале наблюдений, рассказала Properm.ru пиар-консультант Татьяна Татаринова.
Вместе с Сергеем Зиминым Николай Бахтияров проходит многокилометровые маршруты, расставляет фотоловушки, снимает данные и передает в заповедник. Как и отец, он проживает на кордоне Лиственничный. Коллеги отзываются о Николае как об опытном полевике с глубоким знанием жизни леса и животных, а также умелом снегоходчике и лыжнике.
Алексей Бахтияров скончался 29 ноября текущего года, 1 декабря был похоронен рядом со своей супругой в Красновишерске. В 2021 году он вышел на пенсию, после чего оставался на связи с «Вишерским», проживая на кордоне Лиственничный вместе с сыном Николаем. Иногда инспектор перебирался ближе к людям и проживал на территории гостевого дома заповедника, в урочище «71 квартал». Последние годы Алексей Бахтияров болел. Он работал в заповеднике с 1997 года.