В заповеднике «Вишерский» рассказали, кто продолжает дело покойного инспектора

Алексей Бахтияров скончался 29 ноября текущего года, 1 декабря был похоронен рядом со своей супругой в Красновишерске. В 2021 году он вышел на пенсию, после чего оставался на связи с «Вишерским», проживая на кордоне Лиственничный вместе с сыном Николаем. Иногда инспектор перебирался ближе к людям и проживал на территории гостевого дома заповедника, в урочище «71 квартал». Последние годы Алексей Бахтияров болел. Он работал в заповеднике с 1997 года.