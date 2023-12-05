Власти Новокузнецка рассказали, когда детям можно не ходить в школу в морозы

Posted 5 декабря 2023, 04:31
Published 5 декабря 2023, 04:31
Modified 5 декабря 2023, 04:33
Updated 5 декабря 2023, 04:33
В Новокузнецке утверждены ограничения посещения школ города при сильных морозах. Соответствующий приказ издал комитет образования и науки, в нем указаны условия для учащихся с 1 по 11 классы, сообщает VSE42.Ru.
При похолодании до -27° в школу могут не ходить ученики с 1 по 4 классы. Если установился мороз до -30°, дома смогут остаться также пятиклассники и шестиклассники. В -32° к ним присоединятся ученики 7-8 классов. А если зафиксирована температура воздуха -36°, то все школьники могут остаться дома. На случай сильных холодов школы должны предусмотреть временный перевод на дистанционный формат обучения.