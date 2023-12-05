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Власти Новокузнецка рассказали, когда детям можно не ходить в школу в морозы

Власти Новокузнецка рассказали, когда детям можно не ходить в школу в морозы

5 декабря 2023, 04:31
Фото: 1MI
Нормативы утверждены приказом, вступившим в силу.

В Новокузнецке утверждены ограничения посещения школ города при сильных морозах. Соответствующий приказ издал комитет образования и науки, в нем указаны условия для учащихся с 1 по 11 классы, сообщает VSE42.Ru.

При похолодании до -27° в школу могут не ходить ученики с 1 по 4 классы. Если установился мороз до -30°, дома смогут остаться также пятиклассники и шестиклассники. В -32° к ним присоединятся ученики 7-8 классов. А если зафиксирована температура воздуха -36°, то все школьники могут остаться дома. На случай сильных холодов школы должны предусмотреть временный перевод на дистанционный формат обучения.

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#Общество#Погода
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