Власти Новокузнецка рассказали, когда детям можно не ходить в школу в морозы

При похолодании до -27° в школу могут не ходить ученики с 1 по 4 классы. Если установился мороз до -30°, дома смогут остаться также пятиклассники и шестиклассники. В -32° к ним присоединятся ученики 7-8 классов. А если зафиксирована температура воздуха -36°, то все школьники могут остаться дома. На случай сильных холодов школы должны предусмотреть временный перевод на дистанционный формат обучения.