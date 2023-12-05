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Житель Кудымкара из ревности забил супругу руками и ногами до смерти

Житель Кудымкара из ревности забил супругу руками и ногами до смерти

5 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI
Сейчас кудымкарец находится под стражей.

Житель Кудымкара в ходе ссоры убил свою жену. Сейчас 33-летний мужчина находится под стражей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ночь на 1 декабря на почве ревности между обвиняемым и его 32-летней супругой возникла ссора, в ходе которой обвиняемый подверг супругу избиению, нанеся ей множественные удары руками, ногами по различным частям тела. В результате полученной сочетанной травмы тела женщина скончалась.

Мужчина задержан и помещён под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствие продолжается.

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#Общество#Суд#Криминал#Кудымкар
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