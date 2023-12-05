Житель Кудымкара из ревности забил супругу руками и ногами до смерти

В ночь на 1 декабря на почве ревности между обвиняемым и его 32-летней супругой возникла ссора, в ходе которой обвиняемый подверг супругу избиению, нанеся ей множественные удары руками, ногами по различным частям тела. В результате полученной сочетанной травмы тела женщина скончалась.