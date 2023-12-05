Житель Нытвы пришел решать вопрос долга с пистолетом и молотком

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Сотрудниками полиции окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 47-летнего жителя Нытвы. Мужчину обвиняют в угрозе убийством, сообщают в краевом ГУ МВД.
В апреле текущего года между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт из-за денежного долга. Мужчины договорились обсудить сложившуюся ситуацию лицом к лицу.
На место встречи фигурант явился, вооружившись пистолетом и молотком. Во время разговора разгорелась ссора, в ходе которой должник достал и продемонстрировал оружие своему оппоненту, высказывая при этом в его адрес угрозы убийством.
Между мужчинами встала случайная свидетельница, которая попыталась пресечь действия злоумышленника. Обвиняемый выстрелил в землю в непосредственной близости к потерпевшему, продолжая угрожать последнему словесно, а после покинул место преступления. Мужчина написал заявление в полицию.
По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Как показала экспертиза, изъятый у него пистолет оказался охолощенным.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.