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Житель Нытвы пришел решать вопрос долга с пистолетом и молотком

Житель Нытвы пришел решать вопрос долга с пистолетом и молотком

5 декабря 2023, 04:46
Фото: 1MI
Мужчина стрелял под ноги своему оппоненту.

Сотрудниками полиции окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 47-летнего жителя Нытвы. Мужчину обвиняют в угрозе убийством, сообщают в краевом ГУ МВД.

В апреле текущего года между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт из-за денежного долга. Мужчины договорились обсудить сложившуюся ситуацию лицом к лицу.

На место встречи фигурант явился, вооружившись пистолетом и молотком. Во время разговора разгорелась ссора, в ходе которой должник достал и продемонстрировал оружие своему оппоненту, высказывая при этом в его адрес угрозы убийством.

Между мужчинами встала случайная свидетельница, которая попыталась пресечь действия злоумышленника. Обвиняемый выстрелил в землю в непосредственной близости к потерпевшему, продолжая угрожать последнему словесно, а после покинул место преступления. Мужчина написал заявление в полицию.

По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Как показала экспертиза, изъятый у него пистолет оказался охолощенным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Криминал#Убийство#Нытва
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