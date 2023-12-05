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Жителю Кудымкара грозит до 15 лет колонии за избиение жены

Жителю Кудымкара грозит до 15 лет колонии за избиение жены

5 декабря 2023, 10:48
Фото: fusionbrain.ai
Женщина скончалась от травм.

В Кудымкаре арестовали 33-летнего мужчину за причинение смертельных травм жене. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, в ночь на 1 декабря он поссорился из-за ревности со своей супругой. Во время конфликта злоумышленник избил ее руками и ногами. В итоге женщина скончалась.

Суд по ходатайству следователя отправил мужчину под арест. Сейчас идет сбор доказательств по делу. Кудымкарцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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#Происшествия#Пермь#Домашнее насилие
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