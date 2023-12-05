Жителю Кудымкара грозит до 15 лет колонии за избиение жены

В Кудымкаре арестовали 33-летнего мужчину за причинение смертельных травм жене. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, в ночь на 1 декабря он поссорился из-за ревности со своей супругой. Во время конфликта злоумышленник избил ее руками и ногами. В итоге женщина скончалась.