15 котельных на газовом топливе строят на юге Сахалинской области

«Сейчас все село отапливается углем. Это и сажа, и дым. Вроде привыкли к этому — всю жизнь так жили. Но теперь, когда знаем, что может быть по-другому, хочется уже поскорее перейти на газ, чтобы можно было выйти морозным утром на улицу и вдохнуть свежего воздуха», — рассказала жительница Покровки Ирина Зеленина.