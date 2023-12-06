34 волонтера получили почетные награды в Национальный день добровольца на Сахалине

«Сегодня, как никогда, можно сказать, что добру все возрасты покорны. Лауреаты, которые здесь сегодня получили награду, являются олицетворением добрых дел. Здесь и школьники, и студенты, и взрослые мужчины. Это и хрупкие девушки, и состоявшиеся уважаемые участники „серебряного“ движения. Мы видим и ценим их вклад. Это люди, которые безвозмездно дарят время и силы тем, кому нужна помощь. Спасибо вам большое», — обратился к собравшимся Владислав Епифанов.