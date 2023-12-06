Актер из Лысьвы призвал не подражать героям сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
16-летний Ярослав Могильников из Лысьвы, который сыграл героя по кличке Ералаш в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), призвал не подражать его героям. На пост, опубликованный в Telegram-канале парня, обратило внимание издание 59.RU.
Актер решил высказаться из-за того, что в России якобы начали появляться группировки, которые дерутся за территории, как персонажи сериала.
«Давайте не будем романтизировать все это. Воссоздавая данные вещи мы лишь усугубляем происходящее в наше время. Вы посмотрите, как хорошо на улицах, никто не дерется, все живут дружно, развиваются, любят семью, помогают друг-другу», — отметил Могильников.
По его словам, он не хочет повторения подобных тенденций, которые были в 90-е. Актер призвал заниматься саморазвитием, а не создавать группировки и банды.