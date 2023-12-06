Более 930 гектаров леса высадили в Сахалинской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
До конца текущего года специалисты агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области ожидают дальнейший рост показателя. Арендаторы участков продолжают высадку саженцев хвойных деревьев. В 2023 году Сахалинская область выполнила план по естественному восстановлению, обеспечив рекордный прирост работ в сравнении с прошлыми периодами.
«Ряд показателей превосходит значения прошлых лет. Площадь искусственного лесовосстановления превысила прошлогоднюю на 95 гектаров, площадь агротехнического ухода за лесными культурами — на 72 гектара. В 2023 году Сахалинская область в рамках национального проекта „Экология“ достигла показателя „Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений“ с перевыполнением почти в 2,5 раза», — подчеркнул глава агентства лесного и охотничьего хозяйства островного региона Роман Остапенко.
Национальный проект «Экология» инициировал президент РФ Владимир Путин. В числе целей федеральной инициативы — сохранение и увеличение лесных богатств страны. Для лесовосстановления на Сахалине используют деревья хвойных пород — в основном лиственницу и ель аянскую. Эти породы в островном регионе считаются лесообразующими и преобладают в лесном фонде, потому что хорошо приживаются и подходят для островного климата. В области сформирован запас семян — около 500 кг. С начала 2023 года на территории Сахалина высадили более 3 млн сеянцев хвойных пород с учетом дополнения лесных культур. Еще столько же саженцев вырастили в питомниках островного региона, в том числе в Юго-Западном лесном хозяйстве: их используют для лесовосстановления в следующем году.
«В нашем питомнике растим ель аянскую и лиственницу курильскую. Недавно обзавелись специализированной техникой — сеялкой лесной универсальной, культиватором с прикормочным оборудованием. Новую сеялку в этом году использовали впервые. Техника легка в управлении, настройках и регулировках», — поделился директор Юго-Западного лесного хозяйства Николай Сугачков.
Сегодня лидером Сахалинской области по объемам лесовосстановления является Смирныховский район, где саженцы высадили уже на 230 гектарах. На втором месте — Ногликский ГО, там восстановление лесов провели на 180 гектарах. По 40 гектаров молодого леса высадили в Холмском и Макаровском районах, еще 20 гектаров восстанавливают в Тымовском ГО. Кроме того, неравнодушные жители Сахалинской области помогают высаживать леса в рамках экологических акций «Сохраним лес», «Сад памяти» и «Дерево класса».