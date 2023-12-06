Более 930 гектаров леса высадили в Сахалинской области в 2023 году

Национальный проект «Экология» инициировал президент РФ Владимир Путин. В числе целей федеральной инициативы — сохранение и увеличение лесных богатств страны. Для лесовосстановления на Сахалине используют деревья хвойных пород — в основном лиственницу и ель аянскую. Эти породы в островном регионе считаются лесообразующими и преобладают в лесном фонде, потому что хорошо приживаются и подходят для островного климата. В области сформирован запас семян — около 500 кг. С начала 2023 года на территории Сахалина высадили более 3 млн сеянцев хвойных пород с учетом дополнения лесных культур. Еще столько же саженцев вырастили в питомниках островного региона, в том числе в Юго-Западном лесном хозяйстве: их используют для лесовосстановления в следующем году.