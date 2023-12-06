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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Депутат Госдумы Горелкин: полностью запрещать VPN-сервисы не будут

Депутат Госдумы Горелкин: полностью запрещать VPN-сервисы не будут

6 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI
Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что Роскомнадзор будет ограничивать только опасные VPN-сервисы, которые нарушают законы РФ.

Как сообщает uralpolit.ru, отметил, что такие программы могут использоваться не только для обхода блокировок, но и для получения доступа к ресурсам, ограниченным для российских граждан. Поэтому предлагается сохранить те VPN-сервисы, которые соблюдают законы и обеспечивают безопасность данных пользователей.

Проведенное исследование показало, что менее 62% россиян используют виртуальные частные сети. Из них около 22% активно использует VPN, при этом 42% считают их небезопасными, а 22,5% не видят больших рисков. Также почти 40% респондентов стали реже обращаться к заблокированным сервисам из-за необходимости включать VPN.

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