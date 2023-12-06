Депутат Госдумы Горелкин: полностью запрещать VPN-сервисы не будут

Как сообщает uralpolit.ru, отметил, что такие программы могут использоваться не только для обхода блокировок, но и для получения доступа к ресурсам, ограниченным для российских граждан. Поэтому предлагается сохранить те VPN-сервисы, которые соблюдают законы и обеспечивают безопасность данных пользователей.