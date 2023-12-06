«Девочек надо учить варить борщ». Госдума внесла поправки в закон об образовании

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
6 декабря 2023 года во втором чтении Государственная Дума вернула труд в список обязательных предметов, сообщает в своем телеграм-канале Председатель Госдумы. Вячеслав Володин отметил, что девочек «надо учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже», а мальчиков — «учить держать молоток».
«Надо думать о нашей второй половине, о женах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?», — заявил Володин.
Помимо возвращения труда в школьную программу, было также добавлено уточнение запрета использования телефонов в школах. Теперь пользоваться телефоном в школах можно будет только в экстренных случаях.