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«Девочек надо учить варить борщ». Госдума внесла поправки в закон об образовании

«Девочек надо учить варить борщ». Госдума внесла поправки в закон об образовании

6 декабря 2023, 12:50
Фото: Midjourney
Кроме того, детям в школе запретят пользоваться мобильными телефонами.

6 декабря 2023 года во втором чтении Государственная Дума вернула труд в список обязательных предметов, сообщает в своем телеграм-канале Председатель Госдумы. Вячеслав Володин отметил, что девочек «надо учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже», а мальчиков — «учить держать молоток».

«Надо думать о нашей второй половине, о женах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?», — заявил Володин.

Помимо возвращения труда в школьную программу, было также добавлено уточнение запрета использования телефонов в школах. Теперь пользоваться телефоном в школах можно будет только в экстренных случаях.

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#Пермь#Образование#Школа#Госдума#Закон#Телефон#Экстренные случаи#Урок труда
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