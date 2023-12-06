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Долгострой ЖК «Столичный» в Перми не успевают сдать из-за подрядчика

Долгострой ЖК «Столичный» в Перми не успевают сдать из-за подрядчика

6 декабря 2023, 06:06
Фото: fond214pk.ru
Строительство дома началось еще в 2010 году.

Покупатели квартир в долгострое на проспекте Декабристов, 97 бьют тревогу из-за медленных темпов строительства объекта. Они оставили несколько однотипных обращений в социальных сетях главы региона.

«Мы ждем своих квартир с 2009 года. В 2020 году Наблюдательный совет Фонда Развития Территорий (ФРТ) принял решение о достройке нашего дома. Передать нам ключи от квартир должны в срок 3 года — до 19 февраля 2024 года. Однако подрядчик сорвал сроки строительства и срок передачи квартир дольщикам. По данным Министерства строительства Пермского края сдвинулся практически на год», — пишут обманутые дольщики.

В пресс-службе краевого Минстроя пояснили, что в ФРТ был направлена просьба об изменении способа восстановления прав людей — с достройки объекта на выплату компенсаций. При этом в фонде отметили, что оснований для пересмотра решения нет, поэтому дана рекомендация завершить строительство объекта.

Сейчас решается вопрос о смене подрядной организации из-за неоднократного нарушения сроков выполнения работ: «Федеральный фонд сообщил о готовности исполнять обязательства по финансированию завершения строительства объекта по истечении трёхлетнего срока», — отметили в краевом Минстрое.

По данным краевого фонда защиты прав обманутых дольщиков, подрядчиком с конца сентября 2022 года является ООО «СФ ОСНОВАНИЕ». Объект планировалось сдать к февралю 2024 года, но сейчас это не представляется возможным. В обращении от краевых властей к федеральному фонду сказано, что подрядчик нарушает сроки из-за наличия судебных претензий со стороны контрагентов — арест средств на 69 млн рублей, блокировка средств на 40 млн рублей.

#Пермь#Долгострой
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