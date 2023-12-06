Долгострой ЖК «Столичный» в Перми не успевают сдать из-за подрядчика

По данным краевого фонда защиты прав обманутых дольщиков, подрядчиком с конца сентября 2022 года является ООО «СФ ОСНОВАНИЕ». Объект планировалось сдать к февралю 2024 года, но сейчас это не представляется возможным. В обращении от краевых властей к федеральному фонду сказано, что подрядчик нарушает сроки из-за наличия судебных претензий со стороны контрагентов — арест средств на 69 млн рублей, блокировка средств на 40 млн рублей.