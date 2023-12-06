Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подтвердил соответствие международным стандартам ISO



Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:

„Аудит интегрированной системы менеджмента проводится в филиале „ПМУ“ уже в

семнадцатый раз. Он полезен как для предприятия, так и для контрагентов. В новых

экономических условиях сертификация на соответствие последним версиям стандартов ISO

имеет особую значимость: нам важно продемонстрировать, что мы продолжаем успешно

работать и развиваться».