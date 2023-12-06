Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подтвердил соответствие международным стандартам ISO

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Аудитор органа по сертификации систем менеджмента Bureau Veritas Certification провела
интервью с рядом руководителей подразделений «ПМУ», изучила документацию,
познакомилась с особенностями производственного процесса. По итогам аудита не выявлено ни одного несоответствия.
Татьяна Галиева, ведущий аудитор Bureau Veritas Certification:
«Во время аудита предприятие продемонстрировало результативное поддержание и улучшение внутренней системы управления. Среди лучших практик мы особо отметили проведение добровольной сертификации продукции на соответствии ГОСТ „Удобрения минеральные с улучшенными характеристиками“ и получение возможности использовать знак „Зеленый эталон“ для продукции».
Аудитор сделала вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента «ПМУ»
действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдала рекомендацию о продлении сертификации данной системы.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
„Аудит интегрированной системы менеджмента проводится в филиале „ПМУ“ уже в
семнадцатый раз. Он полезен как для предприятия, так и для контрагентов. В новых
экономических условиях сертификация на соответствие последним версиям стандартов ISO
имеет особую значимость: нам важно продемонстрировать, что мы продолжаем успешно
работать и развиваться».