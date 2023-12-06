properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подтвердил соответствие международным стандартам ISO

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подтвердил соответствие международным стандартам ISO

6 декабря 2023, 13:06
Фото: Пресс-служба Филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»
В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми завершился первый надзорный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества, экологии, а также стандарту в области профессионального здоровья и безопасности.

Аудитор органа по сертификации систем менеджмента Bureau Veritas Certification провела
интервью с рядом руководителей подразделений «ПМУ», изучила документацию,
познакомилась с особенностями производственного процесса. По итогам аудита не выявлено ни одного несоответствия.


Татьяна Галиева, ведущий аудитор Bureau Veritas Certification:
«Во время аудита предприятие продемонстрировало результативное поддержание и улучшение внутренней системы управления. Среди лучших практик мы особо отметили проведение добровольной сертификации продукции на соответствии ГОСТ „Удобрения минеральные с улучшенными характеристиками“ и получение возможности использовать знак „Зеленый эталон“ для продукции».


Аудитор сделала вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента «ПМУ»
действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдала рекомендацию о продлении сертификации данной системы.


Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
Аудит интегрированной системы менеджмента проводится в филиале „ПМУ“ уже в
семнадцатый раз. Он полезен как для предприятия, так и для контрагентов. В новых
экономических условиях сертификация на соответствие последним версиям стандартов ISO
имеет особую значимость: нам важно продемонстрировать, что мы продолжаем успешно
работать и развиваться».

#Новости компаний#Экономика
Подпишитесь
В Казани начали судить похитителей 12,7 миллионов у матери погибшего из Гремячинска
Сегодня, 08:05
Актер из Лысьвы призвал не подражать героям сериала «Слово пацана»
Сегодня, 11:10
Среди пермских таксистов ходят слухи об отмене закона «о шашечках». Правда ли это?
Сегодня, 13:02
Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией
Сегодня, 07:25
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Сегодня, 06:05
С подрядчика реконструкции пермского аэропорта требуют почти 500 миллионов рублей
Сегодня, 09:32