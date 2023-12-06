Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС рационально распоряжаться деньгами

Как пишет ИА REGNUM, Баланин отметил, что в регионах имеются ресурсы, чтобы не допускать просроченной кредиторской задолженности, но только ими необходимо правильно управлять. Причины, по которым увеличиваются объемы кредиторской задолженности, главным образом кроются в организации и планировании деятельности медорганизаций. Он попросил провести необходимую работу и принять меры по погашению кредиторской заложенности и по межтерриториальным расчетам.