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Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС рационально распоряжаться деньгами

Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС рационально распоряжаться деньгами

6 декабря 2023, 11:34
Фото: пресс-служба ФОМС
Эффективное управление финансами даст возможность территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ТФОМС) решить вопросы с просроченной кредитной задолженностью медицинских организаций.

Об этом рассказал глава ФОМС Илья Баланин на расширенном заседании межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС.

Как пишет ИА REGNUM, Баланин отметил, что в регионах имеются ресурсы, чтобы не допускать просроченной кредиторской задолженности, но только ими необходимо правильно управлять. Причины, по которым увеличиваются объемы кредиторской задолженности, главным образом кроются в организации и планировании деятельности медорганизаций. Он попросил провести необходимую работу и принять меры по погашению кредиторской заложенности и по межтерриториальным расчетам.

Он подчеркнул, что расходы на программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будут увеличены, но при этом спектр медицинской помощи расширится.

Проектом предусмотрен рост расходов на оказание всех видов предоставляемой бесплатно медицинской помощи. В первую очередь речь идет о профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, пребывании в стационарах и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Подушевой норматив вырастет с 16,8 до 19,2 тысячи рублей, или на 14 процентов. Отдельно будут увеличены нормативы стоимости хирургической помощи. Первичная медико-санитарная помощь останется в приоритете. Объем профилактических мер, включая диспансеризации и плановые медицинские осмотры, будет увеличен на 17,3 процента.

Кроме этого, в рамках расширенного заседания было уделено внимание вопросам индивидуального информирования и сопровождения застрахованных граждан по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Также обсуждались вопросы нарушения прав пациента на надлежащее качество и своевременность оказания медпомощи и своевременного выявления рисков нарушения прав пациентов с онкологическими заболеваниями.

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