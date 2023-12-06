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Горнолыжные курорты Прикамья закрываются из-за морозов

Горнолыжные курорты Прикамья закрываются из-за морозов

6 декабря 2023, 07:41
Фото: 2 гис
О своем закрытии объявили курорты «Губаха» и курорт из Чусового

Горнолыжный курорт «Губаха» и курорт Губаха отменили катания в эти выходные — 9 по 10 декабря, передает «РБК-Пермь» и Ura.ru со ссылкой на пресс-службу курортов.

«В ближайшие дни будем работать в зависимости от температуры: при температуре воздуха ниже –25°C подъемники не работают в соответствии с регламентом», — предупреждает пресс-служба всесезонного курорта «Губаха».

«В эти выходные работать не будем», — передает слова администрации горнолыжного курорта в Чусовом Ura.ru.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 по 11 декабря по всему региону ожидаются аномальные морозы до -30°, в некоторых районах до- 40°. На территории Пермского края объявлено штормовое предупреждение.

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#Пермь#Пермский край#Губаха#Штормовое предупреждение#Чусовой#Прикамье#Морозы#Аномальные морозы
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