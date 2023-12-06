Грабитель в Чернушке унёс телефон соседа, но выронил свой. По нему и был опознан

Фигурант проник в жилище через открытое окно и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 15 тыс. рублей. В это время проснулся хозяин и его супруга. Злоумышленник поспешил скрыться. Потерпевший выбежал на улицу и обнаружил мобильный телефон грабителя, который тот обронил. По внешнему виду он определил, что гаджет принадлежит знакомому соседа. Потерпевший пришел домой к последнему и там обнаружил злоумышленника, которого удерживал до приезда полиции.