Грабитель в Чернушке унёс телефон соседа, но выронил свой. По нему и был опознан

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В одном из дачных кооперативов под Чернушкой местный житель похитил мобильный телефон соседа знакомого, однако выронил свой. Благодаря этому был задержан и осуждён, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Фигурант проник в жилище через открытое окно и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 15 тыс. рублей. В это время проснулся хозяин и его супруга. Злоумышленник поспешил скрыться. Потерпевший выбежал на улицу и обнаружил мобильный телефон грабителя, который тот обронил. По внешнему виду он определил, что гаджет принадлежит знакомому соседа. Потерпевший пришел домой к последнему и там обнаружил злоумышленника, которого удерживал до приезда полиции.
Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу.
Чернушинский районный суд признал ранее судимого 39-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.