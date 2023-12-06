ЛУКОЙЛ продолжит реализацию социальных проектов в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Компания традиционно будет участвовать в финансировании строительства и реконструкции социально значимых объектов инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта в регионе. ЛУКОЙЛ также продолжит проведение Конкурса социальных и культурных проектов, в рамках которого ежегодно более 150 общественных инициатив на территории края получают возможности для реализации.
В 2023 году при поддержке ЛУКОЙЛа построен Дом культуры на 200 мест в селе Калинино, отремонтирован Октябрьский досуговый центр, реконструировано здание для размещения ДК. Самым масштабным стал проект реставрации Дома уездного земства, где разместится новая сцена Пермского театра юного зрителя.