ЛУКОЙЛ продолжит реализацию социальных проектов в Пермском крае

Компания традиционно будет участвовать в финансировании строительства и реконструкции социально значимых объектов инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта в регионе. ЛУКОЙЛ также продолжит проведение Конкурса социальных и культурных проектов, в рамках которого ежегодно более 150 общественных инициатив на территории края получают возможности для реализации.​