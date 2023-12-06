Новые виды техники покажут туристам в Кедровском угольном разрезе

Музей горнодобывающей техники на Кедровском угольном разрезе пополнился новыми экспонатами, которые будут интересны туристам, пишет sibdepo.ru. На смотровой площадке музея теперь можно увидеть гидромонитор, бульдозер и железнодорожный вагон думпкар. Эти машины использовались в горных работах и теперь представлены в музее под открытым небом.