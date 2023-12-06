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Новые виды техники покажут туристам в Кедровском угольном разрезе

Новые виды техники покажут туристам в Кедровском угольном разрезе

6 декабря 2023, 13:46
Фото: 1MI
Новые экспонаты в музее горнотранспортного оборудования Кедровского угольного разреза представляют собой гидромонитор, бульдозер и железнодорожный вагон думпкар, которые использовались на предприятии и теперь помогут посетителям лучше понять процессы угледобычи.

Музей горнодобывающей техники на Кедровском угольном разрезе пополнился новыми экспонатами, которые будут интересны туристам, пишет sibdepo.ru. На смотровой площадке музея теперь можно увидеть гидромонитор, бульдозер и железнодорожный вагон думпкар. Эти машины использовались в горных работах и теперь представлены в музее под открытым небом.

Кедровский угольный разрез — единственное предприятие в Кузбассе, использующее три технологии вскрышных работ: автомобильную, железнодорожную и гидротехнологию. Это позволяет более наглядно показать масштабы горных работ. Новые виды техники, представленные в музее, задействованы во всех процессах угледобычи.

Гидромонитор ГМД-250М проработал на разрезе 10 лет и смыл более 6 млн кубометров глины. Бульдозер Dressta TD-20H использовался почти 15 лет для строительства дорог и площадок. Вагон думпкар 6ВС-60 эксплуатировался на предприятии с 1984 по 2022 год.

На смотровой площадке музея теперь можно увидеть 9 экспонатов, включая экскаватор, буровую установку, грейдер, автодрезину и карьерные самосвалы. Каждый экспонат снабжен информационной табличкой с основными характеристиками. Самым популярным у туристов стал карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 220 тонн. Недавно его оборудовали лестницей, чтобы туристы могли безопасно подняться на палубу и сделать фотографии.

Программа промышленного туризма Кедровского угольного разреза была запущена в 2021 году. Экскурсии на предприятие входят в региональный тур «Кузбасс. Огонь в сердце». За этот год Кедровский разрез посетили более 500 туристов из разных стран, включая Россию, Беларусь и Узбекистан.

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