Новые виды техники покажут туристам в Кедровском угольном разрезе

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Published Сегодня, 13:46
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Музей горнодобывающей техники на Кедровском угольном разрезе пополнился новыми экспонатами, которые будут интересны туристам, пишет sibdepo.ru. На смотровой площадке музея теперь можно увидеть гидромонитор, бульдозер и железнодорожный вагон думпкар. Эти машины использовались в горных работах и теперь представлены в музее под открытым небом.
Кедровский угольный разрез — единственное предприятие в Кузбассе, использующее три технологии вскрышных работ: автомобильную, железнодорожную и гидротехнологию. Это позволяет более наглядно показать масштабы горных работ. Новые виды техники, представленные в музее, задействованы во всех процессах угледобычи.
Гидромонитор ГМД-250М проработал на разрезе 10 лет и смыл более 6 млн кубометров глины. Бульдозер Dressta TD-20H использовался почти 15 лет для строительства дорог и площадок. Вагон думпкар 6ВС-60 эксплуатировался на предприятии с 1984 по 2022 год.
На смотровой площадке музея теперь можно увидеть 9 экспонатов, включая экскаватор, буровую установку, грейдер, автодрезину и карьерные самосвалы. Каждый экспонат снабжен информационной табличкой с основными характеристиками. Самым популярным у туристов стал карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 220 тонн. Недавно его оборудовали лестницей, чтобы туристы могли безопасно подняться на палубу и сделать фотографии.
Программа промышленного туризма Кедровского угольного разреза была запущена в 2021 году. Экскурсии на предприятие входят в региональный тур «Кузбасс. Огонь в сердце». За этот год Кедровский разрез посетили более 500 туристов из разных стран, включая Россию, Беларусь и Узбекистан.