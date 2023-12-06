«Обалдела, стукнула его и закричала». Неизвестный нападает на пермячек в подъездах

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Перми неизвестный мужчина преследует людей у подъездов домов и лифтов. Об этом сообщают подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, злоумышленник напал на девушку и двух девочек по ул. Вильвенская, 2, Связистов, 11 и Овчинникова, 18. Позже в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» сообщали, что мужчину заметили в подъезде дома на Крылова, 17. И еще на прошлой неделе, 3 декабря, пермяки видели, как он бежал за девушкой, но не успел попасть в подъезд и ушел.
Одна из девушек, на которую пытался напасть мужчина, на условиях анонимности рассказала корреспонденту Properm.ru, что случилось. По словам пермячки, она зашла в подъезд многоквартирного дома вчера около 16:00, за ней последовал мужчина. Девушка нажала кнопку вызова лифта, и незнакомец тоже его вызвал, что ее смутило. Она решила не ехать вместе с этим человеком и ушла проверить почтовый ящик.
Из рассказа читательницы Properm.ru:
— Лифт приехал — думаю, уедет, поеду. А он давай меня звать, мол, поехали. Подошел ко мне: «Лифт приехал, поехали». Я отказалась, он спрашивает: «Почему?». Я ответила: «Не ваше дело, езжайте». И тогда он схватил меня. Я обалдела, стукнула его, закричала и убежала к охране.
Подъезд является охраняемым, в нем установлены камеры видеонаблюдения и дежурит сотрудник, говорит девушка. Сразу после случившегося охранник вызвал второго сотрудника, но незнакомец уже сбежал. Когда сотрудники проверили камеры, то уже не успели вызвать ни группу быстрого реагирования, ни полицию.
По словам девушки, мужчина находился либо под воздействием запрещенных веществ или был «не в себе». Пермячка рассказала, что он выглядит как тихий, спокойный и интеллигентный человек. Нападавший прилично одет, и его внешность не вызывает опасений. Собеседница говорит, что решила не обращаться в полицию, так как ей нечего предъявить, и она не пострадала.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что вчера, 5 декабря, в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило три обращения по факту нападений. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств случившегося.