«Обалдела, стукнула его и закричала». Неизвестный нападает на пермячек в подъездах

В Перми неизвестный мужчина преследует людей у подъездов домов и лифтов. Об этом сообщают подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, злоумышленник напал на девушку и двух девочек по ул. Вильвенская, 2, Связистов, 11 и Овчинникова, 18. Позже в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» сообщали, что мужчину заметили в подъезде дома на Крылова, 17. И еще на прошлой неделе, 3 декабря, пермяки видели, как он бежал за девушкой, но не успел попасть в подъезд и ушел.