Пермская галерея представит совместную с Эрмитажем выставку «Память территории»

Как сообщает руководство художественной галереи в официальной группе «ВКонтакте», экспонаты разместятся в Центральном выставочном зале на Комсомольском проспекте, 10. В нем представят предметы из разных коллекций пермских музеев, связанных с историей Пермского края. Гости и жители Перми смогут познакомиться с темами пермской деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников, балета, наследия Строгановых и другие.