Пермская галерея представит совместную с Эрмитажем выставку «Память территории»

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Завтра, 7 декабря, Пермская художественная галерея представит новую выставку «Память территории» (6+). Она посвящена истории Прикамья и празднованию 300-летия Перми. Участниками выставки стали Государственный музей Эрмитаж, а также семь музеев краевой столицы и нашего региона:
Как сообщает руководство художественной галереи в официальной группе «ВКонтакте», экспонаты разместятся в Центральном выставочном зале на Комсомольском проспекте, 10. В нем представят предметы из разных коллекций пермских музеев, связанных с историей Пермского края. Гости и жители Перми смогут познакомиться с темами пермской деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников, балета, наследия Строгановых и другие.
Государственный Эрмитаж впервые привезет в Пермь «Кабинет М. Я. Строгановой с часами работы Аугсбургских мастеров (1700-1705) и сасанидское блюдо „Шапур III в борьбе с хищником“ (IV в.), найденное в составе клада в Пермской губернии в 1907 году.
Если вы не успели приобрести билет на открытие, то у вас еще будет возможность, ведь выставка проработает с 8 декабря по 4 февраля.