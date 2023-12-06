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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Перми с 8 декабря откроется выставка об истории края «Память территории»

Пермская галерея представит совместную с Эрмитажем выставку «Память территории»

6 декабря 2023, 07:24
Фото: properm.ru

В Перми с 8 декабря откроется выставка об истории края «Память территории»

Проект откроется в Центральном выставочном зале.
Сюжет
Галерея

Завтра, 7 декабря, Пермская художественная галерея представит новую выставку «Память территории» (6+). Она посвящена истории Прикамья и празднованию 300-летия Перми. Участниками выставки стали Государственный музей Эрмитаж, а также семь музеев краевой столицы и нашего региона:

  • Пермский краеведческий музей;
  • Музей современного искусства PERMM;
  • Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина;
  • Березниковский историко-художественный музей им. Коновалова;
  • Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. Субботина-Пермяка;
  • Лысьвенский музей;
  • Музей Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Как сообщает руководство художественной галереи в официальной группе «ВКонтакте», экспонаты разместятся в Центральном выставочном зале на Комсомольском проспекте, 10. В нем представят предметы из разных коллекций пермских музеев, связанных с историей Пермского края. Гости и жители Перми смогут познакомиться с темами пермской деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников, балета, наследия Строгановых и другие.

Государственный Эрмитаж впервые привезет в Пермь «Кабинет М. Я. Строгановой с часами работы Аугсбургских мастеров (1700-1705) и сасанидское блюдо „Шапур III в борьбе с хищником“ (IV в.), найденное в составе клада в Пермской губернии в 1907 году.

Если вы не успели приобрести билет на открытие, то у вас еще будет возможность, ведь выставка проработает с 8 декабря по 4 февраля.

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