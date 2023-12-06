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В Перми ночью 5 декабря из окна 11 этажа выпал мужчина

Пермяк пришел в гости к знакомым и выпал с окна 11 этажа

6 декабря 2023, 02:40
Фото: fusionbrain.ai

В Перми ночью 5 декабря из окна 11 этажа выпал мужчина

Мужчина выпал рано утром во вторник.

В Перми на улице Холмогорская, 4г случилось происшествие. С 11 этажа дома выпал мужчина и разбился насмерть. По данным издания URA.RU, это произошло 5 декабря около 5:00.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что пермяк не жил в этом доме, а лишь пришел в гости. Комментариев от СУ СКР по Пермскому краю о происшествии пока нет.

В начале ноября другой пермяк выпал с пятого этажа — он испугался полицейских, которые приехали на вызов из-за громкой музыки.

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