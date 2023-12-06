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Мэрия обвинила пермяков в краже новогодних игрушек с елок

Пермяки ломают елки и воруют с них новогодние игрушки. Что предпримет мэрия

6 декабря 2023, 06:38
Фото: properm.ru

Мэрия обвинила пермяков в краже новогодних игрушек с елок

Чиновники собираются усилить охрану новогодних конструкций.

С городских елок в Перми пропадают игрушки и праздничные украшения. Украшения пропали, например, с дерева на Соборной площади. В других местах местные жители залезают на елки, чтобы сфотографироваться — это приводит к поломке конструкций, рвутся гирлянды.

В пресс-службе мэрии Перми отметили, что восстановят недостающие элементы, но придется потратить дополнительные средства на видеонаблюдение и усиленную охрану елок.

«Надеемся, что случаи предновогоднего вандализма останутся в прошлом и не будут омрачать праздник. Также просим родителей объяснить детям, что к городскому убранству нужно относиться бережно», — подытожили в мэрии.

Главная новогодняя елка города установлена на эспланаде напротив здания краевого ЗС в ледовом городке. Установка и демонтаж объекта обойдется бюджету в 3,5 млн рублей.

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