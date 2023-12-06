Почти половина читателей Properm. ru не поддержала запрет телефонов для школьников

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Журналисты Properm.ru провели опрос на тему поддержки закона о запрете использования мобильных телефонов в школах. В опросе в телеграм-канале издания приняли участие 739 респондентов, из них 47% не поддержали данный запрет.
Один из подписчиков телеграм-канала в комментариях отметил, что подобные законопроекты «увеличивают желание молодого поколения уехать из страны».
Несмотря на это, 42% респондентов, одобряют запрет на использование мобильных телефонов в школе. «Зашли в кабинет — сдали телефону учителю. И волки сыты и овцы целы», — оставила пермячка комментарий под постом в социальной сети «ВКонтакте». Еще 11% проголосовали за вариант «раньше было лучше» (уточнения, когда именно «раньше» не было).
Сегодня Госдума запретила использование телефонов для школьников, за исключением экстренных случаев. Также с 1 сентября 2024 года будет введен обязательный предмет — труды.
Софья Соловьева для Properm.ru