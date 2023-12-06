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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Почти половина читателей Properm. ru не поддержала запрет телефонов для школьников

Почти половина читателей Properm. ru не поддержала запрет телефонов для школьников

6 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI
Своим мнением подписчики поделились в социальных сетях.

Журналисты Properm.ru провели опрос на тему поддержки закона о запрете использования мобильных телефонов в школах. В опросе в телеграм-канале издания приняли участие 739 респондентов, из них 47% не поддержали данный запрет.

Один из подписчиков телеграм-канала в комментариях отметил, что подобные законопроекты «увеличивают желание молодого поколения уехать из страны».

Несмотря на это, 42% респондентов, одобряют запрет на использование мобильных телефонов в школе. «Зашли в кабинет — сдали телефону учителю. И волки сыты и овцы целы», — оставила пермячка комментарий под постом в социальной сети «ВКонтакте». Еще 11% проголосовали за вариант «раньше было лучше» (уточнения, когда именно «раньше» не было).

Сегодня Госдума запретила использование телефонов для школьников, за исключением экстренных случаев. Также с 1 сентября 2024 года будет введен обязательный предмет — труды.

Софья Соловьева для Properm.ru

#Общество#Детский мир#Образование#Школьники#Properm.ru#Телефоны#Телеграм-канал
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