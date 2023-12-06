Почти половина читателей Properm. ru не поддержала запрет телефонов для школьников

Несмотря на это, 42% респондентов, одобряют запрет на использование мобильных телефонов в школе. «Зашли в кабинет — сдали телефону учителю. И волки сыты и овцы целы», — оставила пермячка комментарий под постом в социальной сети «ВКонтакте». Еще 11% проголосовали за вариант «раньше было лучше» (уточнения, когда именно «раньше» не было).