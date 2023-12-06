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В Сивинском округе простятся с 44-летним погибшим на СВО добровольцем

Погиб за пять дней до дня рождения. На СВО убит военнослужащий из Сивинского округа

6 декабря 2023, 04:38
Фото: Midjourney; пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа

В Сивинском округе простятся с 44-летним погибшим на СВО добровольцем

Известно, что у мужчины остались жена и дети.

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО добровольцем отряда «Барс-30» Андреем Воробьевым из Сивинского муниципального округа. Он был убит за пять дней до своего 45-летия, 19 ноября текущего года, сообщил глава округа Юрий Кабанов в социальной сети «ВКонтакте».

По информации «Нового компаньона», Андрей Воробьев родился 24 ноября 1978 года в селе Кизьва. После окончания Кизьвенской школы выучился на водителя в Профессиональном училище №71 поселка Зюкайка. В 1996 году служил в армии в Алтайском крае. Мужчина ушел на СВО добровольцем в декабре прошлого года и погиб в поселке Крымка Херсонской области от осколочного ранения. У военнослужащего остались жена и дети.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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