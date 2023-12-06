Полиция задержала подозреваемого в нападениях на пермячек

Ранее в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о мужчине, который напал на девушку и двух девочек по ул. Вильвенская, 2, Связистов, 11 и Овчинникова, 18. Также сообщалось, что злоумышленника заметили в подъезде дома на Крылова, 17. После публикаций в соцсетях с редакцией Properm.ru связалась еще одна девушка, на которую пытался напасть мужчина, и рассказала о случившемся.