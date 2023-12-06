Полиция задержала подозреваемого в нападениях на пермячек

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Published Сегодня, 08:38
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Сегодня, 6 декабря, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападениях на девушку и двух девочек. Полицейские установили личность мужчины и его местонахождение после трех обращений об инцидентах, поступивших накануне, 5 декабря. Сейчас подозреваемого опрашивают и выясняют мотивы его поступков.
Ранее в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о мужчине, который напал на девушку и двух девочек по ул. Вильвенская, 2, Связистов, 11 и Овчинникова, 18. Также сообщалось, что злоумышленника заметили в подъезде дома на Крылова, 17. После публикаций в соцсетях с редакцией Properm.ru связалась еще одна девушка, на которую пытался напасть мужчина, и рассказала о случившемся.