Представителей КМНС на севере Сахалина обследует мобильная бригада врачей

Целью маршрута мобильной бригады стало село Некрасовка. Прием врачей организовали в местной лаборатории. В первый день в населенный пункт приехали терапевт, офтальмолог, хирург и гинеколог. Но в течение недели состав специалистов будет меняться — это необходимо для того, чтобы сельчане прошли диагностику по разным профилям здоровья. За одну смену каждый врач принимает до 30 человек. Для аппаратных исследований в Некрасовку привезли 4 мобильных комплекса: два диагностических, стоматологический и рентгенологический.