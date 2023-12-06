properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Представителей КМНС на севере Сахалина обследует мобильная бригада врачей

6 декабря 2023, 09:44
Мобильные бригады врачей продолжают работать на Сахалине и Курилах, обеспечивая доступной медицинской помощью жителей отдаленных населенных пунктов. Очередная группа специалистов направилась в Охинский район — в течение недели они обследуют представителей КМНС, которые живут в самом большом селе.

Целью маршрута мобильной бригады стало село Некрасовка. Прием врачей организовали в местной лаборатории. В первый день в населенный пункт приехали терапевт, офтальмолог, хирург и гинеколог. Но в течение недели состав специалистов будет меняться — это необходимо для того, чтобы сельчане прошли диагностику по разным профилям здоровья. За одну смену каждый врач принимает до 30 человек. Для аппаратных исследований в Некрасовку привезли 4 мобильных комплекса: два диагностических, стоматологический и рентгенологический.

«За одну такую акцию обследование проходят до 90% жителей села — и флюорографию, и маммографию. Выявляется туберкулез, онкологические патологии и другие серьезные заболевания. По таким случаям отработана маршрутизация: сразу назначаются дополнительные исследования или прием узкого специалиста», — рассказала рентген-лаборант Вера Гвоздева.

До конца декабря выездные бригады также проведут приемы жителей сел Тунгор и Восточное. Кроме этого, группы врачей будут работать в Охинской ЦРБ.

«Планируем проверить здоровье большей части жителей муниципалитета. Уже составлен график выездной работы по селам района. Охватим медосмотрами всех людей в районе», — пояснил и. о. главного врача Охинской ЦРБ Алексей Ефимов.

Медицинские десанты приезжих специалистов работают в районах Сахалина и Курил в рамках проекта «Мобильные медицинские бригады», который был запущен по инициативе Валерия Лимаренко. На этой неделе в Охе также принимают детский офтальмолог, онколог и стоматологи. Запись на прием ведут по телефону 1-300. Кроме того, направление можно получить у лечащего врача по месту наблюдения.

Подпишитесь
В Казани начали судить похитителей 12,7 миллионов у матери погибшего из Гремячинска
Сегодня, 08:05
Актер из Лысьвы призвал не подражать героям сериала «Слово пацана»
Сегодня, 11:10
Среди пермских таксистов ходят слухи об отмене закона «о шашечках». Правда ли это?
Сегодня, 13:02
Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией
Сегодня, 07:25
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Сегодня, 06:05
С подрядчика реконструкции пермского аэропорта требуют почти 500 миллионов рублей
Сегодня, 09:32