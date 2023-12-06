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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Прожиточный минимум увеличится до 15,5 тысяч рублей в 2024 году

Прожиточный минимум увеличится до 15,5 тысяч рублей в 2024 году

6 декабря 2023, 13:19
Фото: 1MI
В следующем году планируется увеличение прожиточного минимума в стране. Ожидается, что он составит 15 453 рубля.

Для трудоспособного населения он будет равен 16 844 рублям, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей, пишет uralpolit.ru.

В Свердловской области прожиточный минимум составит 15 101 рубль, в Челябинской области — 14 279 рублей, а в Югре — 20 435 рублей.

Министр Антон Силуанов предполагает, что средняя пенсия в стране достигнет 23,2 тысячи рублей в ближайшем будущем. Он также отмечает, что общая сумма расходов на индексацию выплат в 2024 году составит около 600 миллиардов рублей.

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