Прожиточный минимум увеличится до 15,5 тысяч рублей в 2024 году

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Для трудоспособного населения он будет равен 16 844 рублям, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей, пишет uralpolit.ru.
В Свердловской области прожиточный минимум составит 15 101 рубль, в Челябинской области — 14 279 рублей, а в Югре — 20 435 рублей.
Министр Антон Силуанов предполагает, что средняя пенсия в стране достигнет 23,2 тысячи рублей в ближайшем будущем. Он также отмечает, что общая сумма расходов на индексацию выплат в 2024 году составит около 600 миллиардов рублей.