Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией

В ходе осмотра, как следует из официального ответа ИГЖН, «выявлено несоответствие помещения данным выписки ЕГРН и проекту на перепланировку». Установлено, что проведены работы по реконструкции, сделана новая бетонная стяжка пола, в несущей стене дома прорезано окно, в несущих стенах сделаны декоративные ниши, а также проведены работы по перепланировке в виде монтажа новой антресоли.