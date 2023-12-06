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Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией

Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией

6 декабря 2023, 07:25
Фото: properm.ru
Документы на проведение работ собственником помещения в ИГЖН представлены не были.

Опасения жителей дома на Комсомольском проспекте, 67 подтвердились. Собственник первого этажа производит реконструкцию. Таковы выводы проверки, проведенной инспекцией государственного жилищного надзора (ИГЖН).

После обращения жителей дома по Комсомольскому проспекту, 67 в редакцию Properm.ru и других СМИ, ответственные за безопасность жилых зданий ведомства и администрация Свердловского района Перми начали активную переписку между собой. В итоге представители инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН ПК) провели осмотр в нежилом помещении на 1 этаже.

В ходе осмотра, как следует из официального ответа ИГЖН, «выявлено несоответствие помещения данным выписки ЕГРН и проекту на перепланировку». Установлено, что проведены работы по реконструкции, сделана новая бетонная стяжка пола, в несущей стене дома прорезано окно, в несущих стенах сделаны декоративные ниши, а также проведены работы по перепланировке в виде монтажа новой антресоли.

Напомним, собственники квартир в доме по адресу Комсомольский проспект, 67 пожаловались на масштабные работы на первом этаже здания. «Повреждены колонны, поврежден фундамент. Мы боимся обрушения, как на Куйбышева», — заявляют жители.

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Разрешительные документы на проведение данных работ собственником помещения для ИГЖН представлены не были. Данная информация направлена в администрацию Свердловского района для принятия дальнейших мер в рамках компетенции. ИГЖН ПК также решается вопрос о привлечении собственника указанного помещения к административной ответственности.

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#Недвижимость#Строительство#Реконструкция#Игжн#Обрушение дома#Жилая недвижимость
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