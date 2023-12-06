Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Опасения жителей дома на Комсомольском проспекте, 67 подтвердились. Собственник первого этажа производит реконструкцию. Таковы выводы проверки, проведенной инспекцией государственного жилищного надзора (ИГЖН).
После обращения жителей дома по Комсомольскому проспекту, 67 в редакцию Properm.ru и других СМИ, ответственные за безопасность жилых зданий ведомства и администрация Свердловского района Перми начали активную переписку между собой. В итоге представители инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН ПК) провели осмотр в нежилом помещении на 1 этаже.
В ходе осмотра, как следует из официального ответа ИГЖН, «выявлено несоответствие помещения данным выписки ЕГРН и проекту на перепланировку». Установлено, что проведены работы по реконструкции, сделана новая бетонная стяжка пола, в несущей стене дома прорезано окно, в несущих стенах сделаны декоративные ниши, а также проведены работы по перепланировке в виде монтажа новой антресоли.
Напомним, собственники квартир в доме по адресу Комсомольский проспект, 67 пожаловались на масштабные работы на первом этаже здания. «Повреждены колонны, поврежден фундамент. Мы боимся обрушения, как на Куйбышева», — заявляют жители.
Разрешительные документы на проведение данных работ собственником помещения для ИГЖН представлены не были. Данная информация направлена в администрацию Свердловского района для принятия дальнейших мер в рамках компетенции. ИГЖН ПК также решается вопрос о привлечении собственника указанного помещения к административной ответственности.