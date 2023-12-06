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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Россияне стали чаще консультироваться у психологов

Россияне стали чаще консультироваться у психологов

6 декабря 2023, 12:34
Фото: Midjourney
Судя по данным исследования платформы «Понимаю», работающие россияне стали чаще обращаться к психологам.

Сравнивая январь–октябрь 2023 года с аналогичным периодом 2022 года, количество сотрудников, обратившихся за психологической поддержкой, увеличилось на почти 17% и составило 18 651 человек, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чаще всего люди обращаются за помощью в отношениях с партнерами и семейных проблемах, трудностях в общении, самоанализе и тревожности. Также заметно увеличение запросов, связанных с беременностью, взаимоотношениями с родственниками и проблемами на работе, такими как недовольство работой, проблемы с адаптацией и клиентским взаимодействием.

Однако по сравнению с 2022 годом, обратившихся с проблемами тревожности, психологических травм, панических атак и фобий стало меньше. Это может указывать на общее снижение уровня тревожности в обществе, которое достигло пиковых значений в прошлом году, по словам Дарьи Федоровой, соучредителя и операционного директора платформы «Понимаю».

Тем не менее, число обращений связанных с рабочими проблемами, такими как недовольство работой, адаптация на работе и клиентское взаимодействие, увеличилось. Это указывает на распространенность проблемы выгорания среди работников, согласно эксперту.

Также отмечается значительный рост числа консультаций юридического характера — на 41%, до 6 459 за тот же период. Большая часть этих консультаций связана с экспертизой и составлением документов (41%), налоговыми вычетами (10%) и защитой прав потребителей (10%).

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