Россияне стали чаще консультироваться у психологов

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Сравнивая январь–октябрь 2023 года с аналогичным периодом 2022 года, количество сотрудников, обратившихся за психологической поддержкой, увеличилось на почти 17% и составило 18 651 человек, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Чаще всего люди обращаются за помощью в отношениях с партнерами и семейных проблемах, трудностях в общении, самоанализе и тревожности. Также заметно увеличение запросов, связанных с беременностью, взаимоотношениями с родственниками и проблемами на работе, такими как недовольство работой, проблемы с адаптацией и клиентским взаимодействием.
Однако по сравнению с 2022 годом, обратившихся с проблемами тревожности, психологических травм, панических атак и фобий стало меньше. Это может указывать на общее снижение уровня тревожности в обществе, которое достигло пиковых значений в прошлом году, по словам Дарьи Федоровой, соучредителя и операционного директора платформы «Понимаю».
Тем не менее, число обращений связанных с рабочими проблемами, такими как недовольство работой, адаптация на работе и клиентское взаимодействие, увеличилось. Это указывает на распространенность проблемы выгорания среди работников, согласно эксперту.
Также отмечается значительный рост числа консультаций юридического характера — на 41%, до 6 459 за тот же период. Большая часть этих консультаций связана с экспертизой и составлением документов (41%), налоговыми вычетами (10%) и защитой прав потребителей (10%).