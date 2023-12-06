Россияне стали чаще консультироваться у психологов

Чаще всего люди обращаются за помощью в отношениях с партнерами и семейных проблемах, трудностях в общении, самоанализе и тревожности. Также заметно увеличение запросов, связанных с беременностью, взаимоотношениями с родственниками и проблемами на работе, такими как недовольство работой, проблемы с адаптацией и клиентским взаимодействием.