С подрядчика реконструкции пермского аэропорта требуют почти 500 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры пермского аэропорта «Большое Савино» требует у подрядчика АО «Стройтрансгаз» 478 млн рублей. Это средства, перечисленные в качестве аванса еще в прошлом году.
На претензию, размещенную на сайте госзакупок, первым обратило внимание издание Business Class. Требование была направлено 30 ноября. Это уже шестая претензия.
Ранее генподрядчика реконструкции аэропорта оштрафовали на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Примечательно, что в 2018 году с компанией уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Однако новый аукцион вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».