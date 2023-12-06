properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

С подрядчика реконструкции пермского аэропорта требуют 478,4 миллионов рублей

С подрядчика реконструкции пермского аэропорта требуют почти 500 миллионов рублей

6 декабря 2023, 09:32
Фото: properm.ru

С подрядчика реконструкции пермского аэропорта требуют 478,4 миллионов рублей

Деньги были получены компанией как аванс по госконтракту.

Заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры пермского аэропорта «Большое Савино» требует у подрядчика АО «Стройтрансгаз» 478 млн рублей. Это средства, перечисленные в качестве аванса еще в прошлом году.

На претензию, размещенную на сайте госзакупок, первым обратило внимание издание Business Class. Требование была направлено 30 ноября. Это уже шестая претензия.

Ранее генподрядчика реконструкции аэропорта оштрафовали на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Примечательно, что в 2018 году с компанией уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Однако новый аукцион вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».

Читайте также:
Пермский аэропорт ищет разработчика предложений по развитию аэровокзального комплексаВ Южно-Сахалинске произошла аварийная посадка самолетаПредпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи
#Никогданибудь#Аэропорт#Пермь
Подпишитесь
В Казани начали судить похитителей 12,7 миллионов у матери погибшего из Гремячинска
Сегодня, 08:05
Актер из Лысьвы призвал не подражать героям сериала «Слово пацана»
Сегодня, 11:10
Среди пермских таксистов ходят слухи об отмене закона «о шашечках». Правда ли это?
Сегодня, 13:02
Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией
Сегодня, 07:25
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Сегодня, 06:05