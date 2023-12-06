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Шандалович рассказал, сколько семей с тройняшками купили дом за счет бюджета Карелии

Шандалович рассказал, сколько семей с тройняшками купили дом за счет бюджета Карелии

6 декабря 2023, 13:49
Фото: Midjourney
Шандалович рассказал, сколько семей с тройняшками купили дом за счет бюджета Карелии

В Карелии действует программа, согласно которой многодетные семьи могут бесплатно получить квартиру. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович, пишет karelinform.ru.

По словам Шандаловича, благодаря принятому депутатами Заксобрания в 2019 году закону семьи, где одновременно родились трое и более детей, могут улучшить жилищные условия за счет мер господдержки.

«С начала его действия возможностью получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья воспользовались восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа. Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии», — сообщил Шандалович.

Он также добавил, что общая сумма средств, выделенных из регионального бюджета на эти цели, составила свыше 36 млн рублей.

Как рассказали в региональном минсоце, приобретаемое или строящееся с использованием единовременной денежной выплаты жилье должно находиться на территории региона и должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению. Для получения выплаты необходимо обратиться в отделение центра социальной работы по месту проживания.

Воспользоваться правом на получение единовременной денежной выплаты может один из родителей, принятый на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. При этом необходимо иметь гражданство РФ и проживать в Республике Карелии.

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