Шандалович рассказал, сколько семей с тройняшками купили дом за счет бюджета Карелии

Как рассказали в региональном минсоце, приобретаемое или строящееся с использованием единовременной денежной выплаты жилье должно находиться на территории региона и должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению. Для получения выплаты необходимо обратиться в отделение центра социальной работы по месту проживания.