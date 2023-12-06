Школьника из Пермского края посмертно наградили за спасение девочки

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В СК России посмертно наградили школьника из Чусового Вадима Малышева за спасение тонущей девочки: «К сожалению, среди юных героев есть те, кто отдал жизнь ради ближнего», — отметили в СК.
Происшествие случилось в конце июля 2022 года. 16-летний подросток бросился в воду, чтобы спасти из реки девочку, которая тонула. Местные жители рассказывали, что место, где купалась девочка, было опасным: «Идешь, идешь, мелко — раз и яма».
Мать школьницы рассказывала, что некоторое время не знала о всей ситуации. Ночью после происшествия девочке стало плохо, пришлось вызвать скорую. Только после этого дочь рассказала, что чуть не утонула. При этом она не знала, что произошло с парнем, который спас ей жизнь.