Школьника из Пермского края посмертно наградили за спасение девочки

Мать школьницы рассказывала, что некоторое время не знала о всей ситуации. Ночью после происшествия девочке стало плохо, пришлось вызвать скорую. Только после этого дочь рассказала, что чуть не утонула. При этом она не знала, что произошло с парнем, который спас ей жизнь.