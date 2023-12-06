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Школьника из Чусового Пермского края посмертно наградили за спасение девочки

Школьника из Пермского края посмертно наградили за спасение девочки

6 декабря 2023, 04:09
Фото: fusionbrain.ai

Школьника из Чусового Пермского края посмертно наградили за спасение девочки

Мальчик не смог выплыть из реки.

В СК России посмертно наградили школьника из Чусового Вадима Малышева за спасение тонущей девочки: «К сожалению, среди юных героев есть те, кто отдал жизнь ради ближнего», — отметили в СК.

Происшествие случилось в конце июля 2022 года. 16-летний подросток бросился в воду, чтобы спасти из реки девочку, которая тонула. Местные жители рассказывали, что место, где купалась девочка, было опасным: «Идешь, идешь, мелко — раз и яма».

Мать школьницы рассказывала, что некоторое время не знала о всей ситуации. Ночью после происшествия девочке стало плохо, пришлось вызвать скорую. Только после этого дочь рассказала, что чуть не утонула. При этом она не знала, что произошло с парнем, который спас ей жизнь.

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#Пермь#Детский мир#Погиб#Чусовой#Погиб ребенок#Река
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