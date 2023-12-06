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Школьников из Пермского края наградил за героические поступки сенатор Пушков

Школьников из Прикамья наградили за героические поступки. Список подвигов

6 декабря 2023, 03:41
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Школьников из Пермского края наградил за героические поступки сенатор Пушков

Дети обезвреживали грабителей и спасали людей из воды.

Детей из Пермского края наградили медалями Совфеда «За проявленное мужество». Их вручал сенатор от Прикамья Алексей Пушков. Кого и за что наградили:

  • Артем Худяков помог поймать мужчину, который ограбил пожилую женщину;
  • Иван Преснецов и Артем Тиунов спасли мужчину, перевернувшегося на лодке;
  • Андрей Ожгибесов и Сергей Карташов вытащили на сушу троих людей, провалившихся под лед на снегоходе.

Захара Грязнова наградили за то, что парень помог обезвредить ранее судимого мужчину. Это случилось 10 июня в пермском микрорайоне Левшино. В магазин ворвался грабитель с ножом, оттолкнул продавщицу и похитил 7 тыс. рублей из кассы. Мимо магазина проходил 17-летний школьник, который догнал похитителя и повалил его на землю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
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#Пермь#Детский мир#Мчс#Награда#Награды
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