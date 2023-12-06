Школьников из Прикамья наградили за героические поступки. Список подвигов

Захара Грязнова наградили за то, что парень помог обезвредить ранее судимого мужчину. Это случилось 10 июня в пермском микрорайоне Левшино. В магазин ворвался грабитель с ножом, оттолкнул продавщицу и похитил 7 тыс. рублей из кассы. Мимо магазина проходил 17-летний школьник, который догнал похитителя и повалил его на землю.