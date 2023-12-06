properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Пермский край в лидерах по смертности от коронавируса по стране

Скончались 10 человек. Пермский край в лидерах по смертности от коронавируса

6 декабря 2023, 03:07
Фото: Midjourney

Пермский край в лидерах по смертности от коронавируса по стране

Смертность выше лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

За неделю с 27 по 3 декабря в Пермском крае выявлено 2,9 тыс. заболевших коронавирусом: 2,3 тыс. человек выздоровели, 10 — скончались. В больницу был госпитализирован 371 человек.

Показатель смертности является крайне высоким, если сравнивать с другими субъектами России. Больше смертей от коронавируса за неделю только в Москве — 39 смертей при 16,7 тыс. заболевших, а также Санкт-Петербурге — 24 смерти при 10 тыс. заболевших. Четвертое место делят между собой Кемеровская и Челябинская области — по восемь смертей.

В целом по стране за неделю от COVID-19 скончались 138 человек.

Читайте также:
В Прикамье за неделю резко выросло число заболевших COVID-19Пермяки пишут в соцсетях о смертельной опасности прививок от COVID-19. Это правда?Заболеваемость COVID-19 в Пермском крае выросла на 28%
#Коронавирус в Перми#Пермь#Коронавирус#COVID-19
Подпишитесь
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Сегодня, 06:05
В Казани начали судить похитителей 12,7 миллионов у матери погибшего из Гремячинска
Сегодня, 08:05
Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией
Сегодня, 07:25
«Обалдела, стукнула его и закричала». Неизвестный нападает на пермячек в подъездах
Сегодня, 06:04
Горнолыжные курорты Прикамья закрываются из-за морозов
Сегодня, 07:41
Пермяки ломают елки и воруют с них новогодние игрушки. Что предпримет мэрия
Сегодня, 06:38