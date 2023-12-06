Скончались 10 человек. Пермский край в лидерах по смертности от коронавируса

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
За неделю с 27 по 3 декабря в Пермском крае выявлено 2,9 тыс. заболевших коронавирусом: 2,3 тыс. человек выздоровели, 10 — скончались. В больницу был госпитализирован 371 человек.
Показатель смертности является крайне высоким, если сравнивать с другими субъектами России. Больше смертей от коронавируса за неделю только в Москве — 39 смертей при 16,7 тыс. заболевших, а также Санкт-Петербурге — 24 смерти при 10 тыс. заболевших. Четвертое место делят между собой Кемеровская и Челябинская области — по восемь смертей.
В целом по стране за неделю от COVID-19 скончались 138 человек.