Скончались 10 человек. Пермский край в лидерах по смертности от коронавируса

Показатель смертности является крайне высоким, если сравнивать с другими субъектами России. Больше смертей от коронавируса за неделю только в Москве — 39 смертей при 16,7 тыс. заболевших, а также Санкт-Петербурге — 24 смерти при 10 тыс. заболевших. Четвертое место делят между собой Кемеровская и Челябинская области — по восемь смертей.