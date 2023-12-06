Следователи установили причину смерти первоклассника в ДТП в Кемерове

Трагедия случилась на прошлой неделе, 30 ноября. Первоклассник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его насмерть сбил автомобиль такси. За рулем машины был мужчина в состоянии наркотического опьянения. В качестве меры пресечения его заключили под стражу.