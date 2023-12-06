Следователи установили причину смерти первоклассника в ДТП в Кемерове

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Следователи рассказали о причине смерти первоклассника, которого в переулке 2-й Авроры в Кемерове сбил автомобиль такси. В пресс-службе следственного комитета по Кузбассу сообщили, что мальчик погиб от открытой травмы головы.
Обвинение в совершении смертельного ДТП предъявлено 40-летнему таксисту. Фигурант сотрудничает со следствием и дал признательные показания, пишет VSE42.Ru. Возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Трагедия случилась на прошлой неделе, 30 ноября. Первоклассник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его насмерть сбил автомобиль такси. За рулем машины был мужчина в состоянии наркотического опьянения. В качестве меры пресечения его заключили под стражу.