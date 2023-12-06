Среди пермских таксистов ходят слухи об отмене закона «о шашечках». Правда ли это?

На прошлой неделе один из водителей такси в Перми во время поездки рассказал корреспонденту Properm.ru, что закон о едином внешнем облике автомобилей такси якобы больше не действует. Инициатива начала действовать с 1 сентября 2022 года. Новостей о данном законопроекте после ее ввода было немного, поэтому редакция решила узнать, действительно ли региональный законопроект «О такси» больше не работает.