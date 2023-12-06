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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Действует ли в Прикамье закон о едином облике автомобилей такси

Среди пермских таксистов ходят слухи об отмене закона «о шашечках». Правда ли это?

6 декабря 2023, 13:02
Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Действует ли в Прикамье закон о едином облике автомобилей такси

Законопроект был принят прошлой осенью.

На прошлой неделе один из водителей такси в Перми во время поездки рассказал корреспонденту Properm.ru, что закон о едином внешнем облике автомобилей такси якобы больше не действует. Инициатива начала действовать с 1 сентября 2022 года. Новостей о данном законопроекте после ее ввода было немного, поэтому редакция решила узнать, действительно ли региональный законопроект «О такси» больше не работает.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края опровергли информацию о возможной приостановке действия закона. Далеко не все автомобили такси были приведены к единому внешнему облику — белому цвету и оклейке боковой поверхности бело-красными шашечками — поскольку те, у кого лицензия получена до нововведений, не обязаны перекрашивать машины до конца срока ее действия.

При этом конкретная дата перевода всех автомобилей такси к бело-красному стилю не установлена, поскольку деятельность в сфере перевозок легкого такси является частной и зависит от самих предпринимателей. С 1 сентября прошлого года на сегодняшний день выдано 1 414 разрешений, следовательно, в регионе работают 1 414 автомобилей такси белого цвета с красными шашечками.

Несмотря на то, что инициатива по приведению автомобилей такси к единому виду принадлежит Минтрансу Пермского края, региональные власти не будут субсидировать расходы на оклеивание или окраску машин. В ведомстве объяснили Properm.ru, что данная предпринимательская деятельность является частной. В министерстве ранее сообщали, что внешний вид такси нужно «привязать» к бело-красному оформлению пермских автобусов и трамваев. Новый дизайн автомобилей предварительно был согласован с губернатором региона Дмитрием Махониным.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Такси
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