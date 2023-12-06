Стало известно, в каких сферах пермякам платят больше, а где — меньше

Самая доходная сфера профессиональной деятельности по итогам девяти месяцев — добыча полезных ископаемых, в которой начислялась зарплата в среднем 84,8 тыс. рублей. На втором месте — деятельность в сфере информации и связи с доходом 83,7 тыс. рублей. Занятые в области страхования и финансов имели зарплату в среднем 78,6 тыс. рублей. В профессиях, относящихся к научной и технической деятельности, уровень доходов составил 73,7 тыс. рублей. Замыкают пятерку лидеров по величине зарплат обрабатывающие производства — 66,3 тыс. рублей в месяц.