Стало известно, в каких сферах пермякам платят больше, а где — меньше

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Стали известные зарплаты в отраслях экономики Пермского края с самым высоким и самым низким уровнем. Об этом информирует Пермьстат в опубликованном отчёте.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–сентябре 2023 года составила 57,5 тыс. рублей и по сравнению с январём-сентябрём 2022 года выросла на 13,9%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе–сентябре 2023 года выросла на 8,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Самая доходная сфера профессиональной деятельности по итогам девяти месяцев — добыча полезных ископаемых, в которой начислялась зарплата в среднем 84,8 тыс. рублей. На втором месте — деятельность в сфере информации и связи с доходом 83,7 тыс. рублей. Занятые в области страхования и финансов имели зарплату в среднем 78,6 тыс. рублей. В профессиях, относящихся к научной и технической деятельности, уровень доходов составил 73,7 тыс. рублей. Замыкают пятерку лидеров по величине зарплат обрабатывающие производства — 66,3 тыс. рублей в месяц.
Среди аутсайдеров — деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 30,5 тыс. рублей, деятельность гостиниц и общепита — 35,3 тыс. рублей, сельское и лесное хозяйство — 39,7 тыс. рублей.