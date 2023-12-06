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Стало известно, в каких сферах пермякам платят больше, а где — меньше

Стало известно, в каких сферах пермякам платят больше, а где — меньше

6 декабря 2023, 04:38
Фото: properm.ru
Среднемесячная начисленная зарплата в регионе достигла 57,5 тысяч рублей.

Стали известные зарплаты в отраслях экономики Пермского края с самым высоким и самым низким уровнем. Об этом информирует Пермьстат в опубликованном отчёте.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–сентябре 2023 года составила 57,5 тыс. рублей и по сравнению с январём-сентябрём 2022 года выросла на 13,9%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе–сентябре 2023 года выросла на 8,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Самая доходная сфера профессиональной деятельности по итогам девяти месяцев — добыча полезных ископаемых, в которой начислялась зарплата в среднем 84,8 тыс. рублей. На втором месте — деятельность в сфере информации и связи с доходом 83,7 тыс. рублей. Занятые в области страхования и финансов имели зарплату в среднем 78,6 тыс. рублей. В профессиях, относящихся к научной и технической деятельности, уровень доходов составил 73,7 тыс. рублей. Замыкают пятерку лидеров по величине зарплат обрабатывающие производства — 66,3 тыс. рублей в месяц.

Среди аутсайдеров — деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 30,5 тыс. рублей, деятельность гостиниц и общепита — 35,3 тыс. рублей, сельское и лесное хозяйство — 39,7 тыс. рублей.

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#Экономика#Зарплата#Зарплаты
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