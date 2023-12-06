Студентам-целевикам в Пермском крае хотят увеличить дополнительные выплаты

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:57
В Пермском крае хотят увеличить размеры дополнительных выплат для студентов, которые обучаются по договорам о целевом обучении. Законопроект внес на рассмотрение в краевой парламент глава региона, сообщает Telegram-канал краевого ЗС.
Студенты, заключившие договоры с краевым Минздравом, при обучении по программам специалитета или бакалавриата планируется установить размер выплат:
Для студентов, которые учатся по программам ординатуры:
Изменения должны помочь привлечь дополнительные кадры в медицинские учреждения региона. Если законопроект примут, то увеличенные стипендии будут выплачивать с января следующего года.