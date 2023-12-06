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Студентам-целевикам в Пермском крае увеличат дополнительные выплаты в 2024 году

Студентам-целевикам в Пермском крае хотят увеличить дополнительные выплаты

6 декабря 2023, 07:46
Фото: Midjourney

Студентам-целевикам в Пермском крае увеличат дополнительные выплаты в 2024 году

Мера поддержки должна помочь в решении кадрового вопроса в больницах.

В Пермском крае хотят увеличить размеры дополнительных выплат для студентов, которые обучаются по договорам о целевом обучении. Законопроект внес на рассмотрение в краевой парламент глава региона, сообщает Telegram-канал краевого ЗС.

Студенты, заключившие договоры с краевым Минздравом, при обучении по программам специалитета или бакалавриата планируется установить размер выплат:

  • за первый семестр — 8 тыс. рублей;
  • за второй — 14 тыс. рублей.

Для студентов, которые учатся по программам ординатуры:

  • за первый семестр — 28 тыс. рублей;
  • за второй — 49 тыс. рублей.

Изменения должны помочь привлечь дополнительные кадры в медицинские учреждения региона. Если законопроект примут, то увеличенные стипендии будут выплачивать с января следующего года.

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#Касается каждого#Медицина в Прикамье#Пермь#Здравоохранение
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