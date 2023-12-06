Суд снял ряд ограничений с «Метафракс Кемилакс»

Причиной национализации имущества компании стала необходимость изъятия чужого незаконного владения АО «Метахолдинг» из чужого незаконного владения. Тяжба о незаконной приватизации началась еще в далеком 1992 году, когда компания взамен на ваучеры по закрытой подписке скупила свои акции у сотрудников. Эти акции выкупил Дмитрий Рыболовлев, далее незаконным способом передавший их Сейфетдину Рустамову. Суд вынес решение об изъятии акций в собственность государства.