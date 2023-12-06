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Суд снял ряд ограничений с «Метафракс Кемилакс»

Суд снял ряд ограничений с «Метафракс Кемилакс»

6 декабря 2023, 07:08
Фото: 2ГИС
В сентябре 2023 года по требованию Генпрокуратуры в собственность государства перешло 97% акций компании по причине незаконного владения.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 5 декабря 2023 года исполнил требования АО «Метафракс Кемилакс» и снял с него ряд временно наложенных ограничений. Об этом свидетельствуют данные судебного дела от 4 декабря, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ограничения касались права на распоряжение имуществом, деньгами и принятие решений органами управления.

Во время рассмотрения иска Генпрокуратуры летом были введены меры по ограничению деятельности общества. По итогам суда в собственность Российской Федерации осенью 2023 года передано около 97% акций химического завода.

Причиной национализации имущества компании стала необходимость изъятия чужого незаконного владения АО «Метахолдинг» из чужого незаконного владения. Тяжба о незаконной приватизации началась еще в далеком 1992 году, когда компания взамен на ваучеры по закрытой подписке скупила свои акции у сотрудников. Эти акции выкупил Дмитрий Рыболовлев, далее незаконным способом передавший их Сейфетдину Рустамову. Суд вынес решение об изъятии акций в собственность государства.

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#Пермь#Арбитражный суд#Имущество#Собственность#Национализация#Генпрокуратура#Химический завод#Органы управления#Владение#Метафракс Кемилакс
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