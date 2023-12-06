Суда на подводных крыльях могут вернуться на Каму уже в следующем году

В ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, на какой стадии сейчас проект развития речного пассажирского сообщения в регионе. По словам главы Прикамья, появление двух запланированных к поставке в край судов на подводных крыльях «Валдай» зависит от производителя: если они будут переданы пермякам до средины лета, то появятся на Каме в следующем году. Если позже — то в 2025 году.