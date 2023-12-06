Суда на подводных крыльях могут вернуться на Каму уже в следующем году

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, на какой стадии сейчас проект развития речного пассажирского сообщения в регионе. По словам главы Прикамья, появление двух запланированных к поставке в край судов на подводных крыльях «Валдай» зависит от производителя: если они будут переданы пермякам до средины лета, то появятся на Каме в следующем году. Если позже — то в 2025 году.
Сейчас для развития речного транспорта необходима реконструкция причальной инфраструктуры — в Перми, в Оханске, Осе и Соликамске. В трех последних городах на развитие причалов выделены бюджетные средства. В Березниках причалы будет реконструировать собственник местного порта — компания «Еврохим». По словам губернатора, об этом уже есть договорённости.
Ранее сообщалось, что суда на подводных крыльях типа «Валдай» будут работать на линии «Пермь-Оханск-Оса» с 2025 года. Из заключения Контрольно-счетной Палаты Пермского края к проекту регионального бюджета на 2024 год следует, что правительство собирается купить два судна на подводных крыльях.
В бюджете Прикамья на 2024–2026 годы планируется заложить на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях по 23 млн рублей ежегодно. Срок лизинга составит 25 лет (300 месяцев), начиная с января бюджет будет платить за каждое судно почти 1 млн рублей в месяц в качестве лизинговых платежей. Из этого следует, что стоимость двух судов в лизинг составит около 600 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году одно судно оценивалось примерно в 115 млн рублей.
Стоимость поездки на одного человека будет составлять 1 тыс. рублей. В заключении региональной КСП отмечается, что средства на модульный причал в Оханске планируется выделить только в 2025 году — в тот же период, когда должны запустить новые суда. Кроме того, в 2024 году власти хотят открыть новый маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск», по нему пустят электрокатамаран Ecocruiser.