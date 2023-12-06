Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре

Компания-поставщик больничных обедов «Элиона» стала участником сразу нескольких судебных процессов. Ранее само предприятие и его учредитель Эльфира Кузьмина были оштрафованы судом за дачу взятки при заключении госконтракта с детской больницей им. Пичугина. Сейчас краевая детская больница пытается взыскать с поставщика питания неустойку на 1,3 млн рублей. В 2020 году между клиникой и поставщиком питания были заключены три госконтракта на сумму более 69 млн рублей. Один из них завершен, второй в 2021 году прекращен по соглашению сторон, третий на данный момент исполняется.