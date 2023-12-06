Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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За несколько месяцев рассмотрения иска арбитражный суд не принял решение о введении процедуры банкротства в отношении уехавшего в Германию депутата Пермской гордумы Сергея Захарова.
В рамках рассмотрения иска покупательницы долга Захарова по банкротству «СМУ № 34», предпринимательница из Москвы Александра Поскребышева заявила ходатайство о запросе из Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края информации о заключении брака и наличии детей. Ближайшее заседание по делу было назначено на 6 декабря, но и здесь решение о введении процедуры банкротства не приняли.
Одновременно с тем Захаров с октября пытался обжаловать решение арбитражного суда об удовлетворении заявления Поскребышевой о процессуальном правопреемстве по исполнительному производству «СМУ № 34». Он просил суд восстановить пропущенные процессуальные сроки, но ему было отказано.
Как указывается в материалах суда, в апреле 2023 года Поскребышева обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о замене взыскателя ООО «СМУ № 34» по исполнительному листу с Захарова и бенефициара СМУ Константина Кириллова. Суд удовлетворил заявление покупателя долга по делу о банкротстве организации.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд снял обеспечительные меры по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления АО «Метафракс Кемикалс». Также суд снял арест с денежных средств АО «Метафракс Кемикалс». Несколькими днями ранее было оставлено без изменений решение первой инстанции об изъятии акций «Метафракс Кемикалс» и ООО «Метафракс Трейдинг» в доход государства. Речь идет о пакете акций в 96,15% компании.
В ноябре в пользу государства были взысканы также и 0,76% акций, находившихся в управлении у «Тольяттихимбанка». Это решение суда не было оспорено, поскольку банк добровольно отказался от владения долями пермского предприятия.
Также в ноябре сменился и руководитель «Метафракса». 8 ноября на внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» гендиректором АО был назначен Альберт Худайбирдин. Кандидатуру руководителя выдвинуло Росимущество. До этого назначения он возглавлял АО «Кучуксульфат» (п. Степное Озеро, Алтайский край).
8 сентября Генпрокуратура через суд добилась признания незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп»). Решение должно быть исполнено немедленно, это в своем иске требовала прокуратура, ссылаясь на то, что компания «Метафракс» — стратегическая и выполняет гособоронзаказ. Кроме того, указывалось, что акционеры уже вывели 7 млрд рублей из России, получив дивиденды, и сейчас планируется вывод на зарубежные счета такой же суммы.
Иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен в течение месяца, для принятия решения понадобилось одно заседание в основном слушании. Почти все ходатайства представителей компании отклонялись.
Ответчики по иску Генпрокуратуры РФ, где ведомство требует вернуть несколько земельных участков и несколько десятков судов (плавкраны, тягачи, баржи и теплоходы) в собственность АО «Порт Пермь», просят суд отклонить иск в связи с прошедшими сроками давности. Ближайшее заседание по делу назначено на 15 января.
В октябре суд отклонил требование бывшего совладельца АО «Порт Пермь» Чарльза Алексея Батлера о приостановлении рассмотрения иска до вынесения решения по другому связанному с имуществом порта делу. Одновременно с тем, апелляционная инстанция отказала и прокуратуре в пересмотре решения 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда суд удовлетворил иск АО «Порт Пермь», просившего признать недействительным отказ теруправления Росимущества на выкуп имущества порта, не попавшего в список приватизации. Сейчас прокуратура обжалует это решение в апелляции.
Речь идет об объектах, оцененных следствием полиции более чем в 1 млрд рублей, незаконно проданных в собственность аффилированной иностранной компании. Как считают следователи, с декабря 2009-го по конец ноября 2012 года Марек Кинцл был председателем Совета директоров ОАО «Порт Пермь». С использованием своего служебного положения он растратил вверенное ему имущество ОАО «Порт Пермь». Речь идет о земельных участках и расположенных на них зданиях и сооружениях на территории порта общей стоимостью в 1,04 млрд рублей посредством их безвозмездной передачи в собственность европейской компании «Далтамэн, СЕ».
На прошлой неделе суд вернул уголовное дело следствию, указав, что преступление носит более тяжкий характер, чем это следует из обвинительного заключения.
Генпрокуратура в июле 2023 года вышла с иском к АО и ООО «Порт Пермь», а также к еще нескольким юридическим и физическим лицам о возврате незаконно проданного имущества в собственность АО.
Прокуратура считает, что у ООО не должно быть прав на имущество, которое раньше было во владении АО. В 2014 году оно было передано в качестве вклада в уставный капитал дочерней компании. Вдобавок Генпрокуратура требует признать ничтожной сделку, по которой АО получило заём от Батлера под залог имущества ООО. Надзорное ведомство считает, что у организации не было права на залог.
Группа акционеров, подконтрольная Батлеру, ранее контролировала 79% акций АО «Порт Пермь». Однако ФАС обратилась в суд, который постановил, что иностранное лицо незаконно получило контроль над стратегическим предприятием. Было решено передать акции Росимуществу.
30 ноября 2023 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о ликвидации арендатора имущества краевого животноводческого комбината в Майском ООО «Свинокомплекс Пермский» после окончания процедуры банкротства. 19 октября суд принял решение о завершении на предприятии процедуры конкурсного производства. Всего задолженность предприятия перед кредиторами превышала 750 млн рублей. Их требования были удовлетворены на 5,69% — на общую сумму 39,4 млн рублей.
В период процедуры банкротства в конкурсную массу должника поступило 123,19 млн рублей. Из них 43 млн направили на погашение текущих платежей, 40 млн вернули как ошибочно уплаченные ООО «УралАгро», покупателю стада.
Кроме того, суд привлекал к субсидиарной ответственности бенефициара группы «Синергия» (в нее входило ООО «Свинокомплекс Пермский») Сергея Головачева на сумму более 1,4 млрд рублей и директора предприятия Сергея Легонького — на 1 млн рублей. Но их задолженности так и не были выставлены на торги, как указывается в материалах суда, они оказались неликвидными (Головачев с 2019 года находится в банкротстве, а у Легонького отсутствует какое-либо имущество).
В октябре еще на полгода была продлена процедура банкротства регионального АО «Пермский свинокомплекс», чьим имуществом управляло общество «Свинокомплекс Пермский». Долги предприятия составляют 777,6 млн рублей. 23 ноября вновь был выставлен на торги имущественный комплекс некогда крупнейшего в стране свинокомплекса. Теперь — через публичное предложение, поскольку ранее он не заинтересовал покупателей. Начальная стоимость объекта составляет 1,23 млрд рублей. В нее входит земля, здания, машины, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, дебиторская задолженность, а также товарный знак. Цена отсечения составляет 5% от начальной цены продажи имущества.
Компания-поставщик больничных обедов «Элиона» стала участником сразу нескольких судебных процессов. Ранее само предприятие и его учредитель Эльфира Кузьмина были оштрафованы судом за дачу взятки при заключении госконтракта с детской больницей им. Пичугина. Сейчас краевая детская больница пытается взыскать с поставщика питания неустойку на 1,3 млн рублей. В 2020 году между клиникой и поставщиком питания были заключены три госконтракта на сумму более 69 млн рублей. Один из них завершен, второй в 2021 году прекращен по соглашению сторон, третий на данный момент исполняется.
Одновременно более 35 млн рублей упущенной прибыли «Элиона» намерена получить с регионального минимущества. Упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — в 23 млн рублей. «Они указали в иске кадастровую стоимость двух объектов в 50 млн рублей и по Налоговому кодексу применили для взыскания упущенной выгоды коэффициент 0,7. Таким образом получилась сумма требований в 35 млн рублей», — пояснил журналисту Properm.ru знакомый с иском источник.
Напомним, пищеблок горбольницы в Чайковском был куплен «Элионой» в 2020 году за 5,5 млн рублей, а в 2023-м суд вернул его в имущественный комплекс Пермского края. Сейчас подобный иск подан в отношении буфета детской больницы в Чайковском, который в тот же период оказался в управлении связанной с «Элионой» компанией «Амега».
По факту незаконной приватизации пищеблока возобновлена доследственная проверка, в том числе в отношении должностных лиц администрации Чайковского городского округа Юрия Вострикова и Ларисы Елькиной.
Согласно данным системы госзакупок, компания «Элиона» в 2023 году не получила ни одного нового госконтракта на поставку больничного питания. В то же время связанные с ней предприятия «Амега» и «Медилайн» увеличили объемы работ за счет бюджета учреждений здравоохранения и социальной защиты. Для сравнения, по «СПАРК-Интерфакс», у «Амеги» в 2022 году было заключено 10 госконтрактов на сумму 32,8 млн рублей, в 2023-м — 8 закупок, но уже на сумму более 200 млн рублей. «Медилайн» в 2023 году исполняет 9 госконтрактов на сумму более 594,9 млн рублей, из них 6 заключено в последнем квартале. «Медилайн» в 2022 году сменил приписку в налоговой на Московскую область.